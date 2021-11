Nouvelle Eco : un couteau fabriqué en Sarthe fait son entrée à l'Elysée

Un couteau de "l'Astelle Montmirail" entièrement fabriqué en Sarthe est désormais à l'Elysée. Un exemplaire a été donné à Brigitte Macron lors du salon du patrimoine culturel qui se tenait le week-end de la Toussaint à Paris. Cette petite société créée en 2019 compte aujourd'hui six personnes. Elle espère produire et vendre un millier de couteaux l'année prochaine. Un partenariat vient d'être mis en place avec les magasins "Nature et découverte".

L'entreprise peut également vous faire des pièces uniques.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"L'Astelle Montmirail" fabrique des couteaux avec le bois de la forêt de Montmirail. L'entreprise était présente cette année au salon international du patrimoine culturel à Paris. L'animateur Stéphane Bern, s'est rendu sur le stand des sarthois et c'est lui qui a fait en sorte que Brigitte Macron s'arrête. Pierre Herbelin, le président de l'Astelle Montmirail et son équipe ont pu ainsi remettre un couteau à la première dame qui a confirmé qu'elle le mettrait à l'Elysée.

Des pièces uniques et une fabrication 100% sarthoise

L'Astelle Montmirail est une jeune société. Elle compte six personnes et espère produire un millier de couteaux en 2022. Elle vient de signer un partenariat avec les magasins "Natures et découvertes". Elle créé aussi des pièces uniques. Elle a notamment réalisé une série "Jaguar" avec des couteaux en forme de voitures. Et puis, elle fabrique aussi des couteaux style Opinel mais toujours haut de gamme. Côté tarif, il faut compter de 169 à plus de 500 euros.