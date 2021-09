Nouvelle éco : un drive zéro déchet à Vannes, le premier du Morbihan

"C'était vraiment en regardant ce qu'il y avait ici, que je me suis dis qu'il y avait quelque chose à faire dans le bassin de Vannes pour faciliter l'accès au zéro déchet", se souvient Marie-Laurence Gautier. Il y a moins d'un an, elle a eu l'idée de fonder Bravo et merci, le tout premier drive zéro déchet du Morbihan. En juillet dernier, le drive a accueilli ses premiers clients.

Courses en un clic

Comme pour n'importe quel autre supermarché, Bravo et merci mise sur la facilité. Le client commande en ligne sur le site, et choisit parmi plus de 750 références. Des produits frais ou secs, jusqu'aux produits d'entretien, en passant par les cosmétiques. Quelques heures plus tard, il peut passer chercher ses courses dans les locaux de Bravo et merci, à Theix-Noyalo. "Ce qu'on connait, ce sont les courses en vrac, où l'on vient avec ses bocaux, son sac. Là, l'avantage c'est qu'on prépare tout. Tout est déjà conditionné avec nos bocaux, le client n'apporte pas ses contenants. On a vraiment une approche facile et sans contraintes", indique Marie-Laurence Gautier.

Et c'est aussi un gain de temps, grâce au principe-même du drive : "On peut faire ses courses le soir dans son canapé, ou le matin ou le midi, bref, quand on a un moment. Peu importe !", ajoute la fondatrice.

Convertir au zéro déchet

En deux mois, plus d'une centaine de clients ont déjà tenté l'expérience Bravo et merci. Avec ses quatre employés, Marie-Laurence Gautier veut désormais convertir le plus de monde possible au zéro déchet. "J'ai beaucoup entendu le mot 'déclic'. Les gens sont rentrés de vacances, et veulent se lancer. Les retours sont très encourageants. Là on sent vraiment qu'à l'automne, il y a cette envie de changer de pratiques et de faire quelque chose de bien", remarque-t-elle. Elle espère que cette formule saura convaincre, et être une solution pour ceux qui veulent franchir le pas mais n'ont pas encore osé.

Pour encore plus de simplicité, l'entreprise va se lancer dans la livraison dans les prochaines semaines. Un camion électrique livrera les commandes dans des points de collecte ou dans les entreprises.