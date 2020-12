Nouvelle Eco : un garagiste à domicile sur Poitiers

Ludovic Chaumeil a été responsable de deux SAV pour des poids lourds et aujourd'hui au volant de son camion il se rend directement chez son client qu'il soit particulier ou professionnel et il y a une vraie demande " Avec le confinement des clients étaient bloqués chez eux avec leur véhicule en panne, et pendant le déconfinement les particuliers ont apprécié de ne pas devoir attendre leur voiture chez un concessionnaire ou dans un garage le temps de la réparation, et pour les professionnels que je dépanne ça les arrange bien aussi que je vienne sur place, à l'entreprise ou sur un chantier pour effectuer les réparations, pour eux c'est un gros gain de temps."

Moins cher que dans un garage ou dans une concession.

Ludovic Chaumeil qui intervient sur l'agglomération de Poitiers, souligne qu'il peut tout réparer ou presque grâce à son camion plein d'outils et de pièces détachées, "sauf la pose pare-brise car il y a déjà un gros marché concurrentiel et la climatisation car je n'ai pas encore le matériel pour", mais pour le reste vidange, joint de culasse, distribution, freins, échappement, amortisseurs tout est possible. Niveau tarif c'est moins cher que dans un garage ou dans une concession nous assure le garagiste à domicile.