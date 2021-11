Nouvelle Eco : un geste écolo pour le Black Friday avec Envie Maine en Sarthe

Et si vous faisiez une bonne affaire et un geste écolo dans votre prochain achat de petit ou de gros électroménager. C'est ce que propose Envie Maine, l'entreprise spécialisée dans la réparation basée à Allonnes. Pendant deux jours, elle propose deux actions de "Green Friday"

Faire un geste écolo dans l'achat de l'électro-ménager ça vous tente ! C'est ce que propose Envie Maine, l'entreprise basée à Allonnes spécialisée dans la réparation. Pendant ces deux jours, ce vendredi et samedi elle propose deux actions.

Il s'agit de faire le "Green Friday" plutôt que le Black Friday.

Pour Envie Maine, le Black Friday c'est un leurre.

Et pour inciter les consommateurs à être un peu plus écolo sur l'électro-ménager, l'entreprise propose à sa clientèle de ramener tous les produits en panne et les salariés feront un diagnostic et un devis gratuit pour les réparations.

La deuxième opération qui va se dérouler cette fin de semaine, c'est une opération de bonification en euros de vos appareils usagers.

Concrètement, vous venez au magasin Envie Maine, avec un appareil usager, comme un lave-linge ou une cuisinière et un kilo déposé = un euro € bonifié sur votre achat en magasin.

Une opération dans la limite de 50 kg déposés soit 50 € maximum bonifiés sur votre achat en magasin sur l’électroménager.

Une opération valable uniquement les 26 et 27 novembre 2021.