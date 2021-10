Nouvelle Eco - Un gilet pédagogique conçu en Corrèze pour éviter le mal de dos

Dans la Nouvelle Eco ce matin on découvre un gilet pédagogique mis au point par l'entreprise corrézienne API-Attitude, à Saint Viance. Ce gilet détecte les mauvaises postures, pour aider les salariés à se corriger et donc limiter les problèmes de dos.

Une entreprise corrézienne a décidé de s'attaquer à ce qu'on qualifie souvent de mal du siècle : le mal de dos. Avec son gilet pédagogique, API-Attitude propose d'aider les salariés à rectifier leur posture, lorsqu'ils transportent des charges par exemple, afin de limiter les problèmes de dos et les arrêts maladies qui finissent par en découler. Pour Henri Vouters, le président de la société installée à Saint-Viance, c'est une réponse à un double problème : humain et économique.

Ce gilet pédagogique a l'allure d'un gilet haute visibilité fluo tout à fait classique, mais sa différence réside dans une petite pochette contenant un capteur bien particulier. "Lorsque vous allez vous baisser pour ramasser un objet, le capteur va percevoir que votre dos atteint un certain angle" explique Henri Vouters. Quand l'angle du dos est à 70 degrés, le capteur déclenche des sons ou des vibrations pour prévenir d'une mauvaise posture, ce qui doit inciter le salarié à fléchir les jambes. Ce réflexe "va avoir pour effet de redresser le dos et du coup, le dos est protégé."

Le mal de dos coûte plus d'un milliard d'euros par an.

Avec ce gilet pédagogique, API-Attitude propose donc de prévenir des problèmes de santé publique, tout en ayant un effet bénéfique sur l'économie et sur la productivité des entreprises qui l'utilisent. Un enjeu qu'Henri Vouters résume en quelques chiffres. "Le mal de dos coûte plus d'un milliard d'euros par an. Statistiquement, parmi nous, deux personnes sur trois sont, ou seront, touchées par ce fléau et chaque année, près de 11,5 millions de journées de travail sont perdues à cause de ça."

Des clients dans de nombreux secteurs d'activités

Ce gilet pédagogique a déjà séduit de nombreux clients, issus de tous secteurs d'activité où il y a de la manutention manuelle assure Henri Vouters. Il cite notamment l'Éducation Nationale, la grande distribution, la logistique ou encore la défense. "Chaque mois de nouveaux clients nous contactent pour tester le produit et ensuite ils effectuent des commandes supplémentaires, parce que il y a des résultats rapides avec cet outil."

Des recrutements en vue

Pour l'entreprise corrézienne, c'est aussi l'occasion de vanter ses formations sur la prévention des risques et de vendre ainsi d'autres prestations. "Il faut sans cesse rappeler aux gens quels sont les bons conseils et apprendre la biomécanique du corps. C'est important de savoir comment on fonctionne pour pouvoir mieux se protéger par la suite." Les demandes pour ce type de formations sont donc aussi en augmentation et Henri Vouters annonce des embauches pour faire face à cette recrudescence d'activité. API-Attitude doit ainsi recruter afin de doubler ses effectifs l'an prochain, pour atteindre huit collaborateurs.