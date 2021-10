Nouvelle Eco : un "Guide du routard" pour les visites d'entreprises en Nouvelle-Aquitaine

Sandrine Pailloncy, la responsable du pôle "destination et filière" au comité régional du tourisme de Nouvelle aquitaine était l'invité de la Nouvelle Eco ce jeudi dans le 6/9 de France Bleu Périgord.

Des entreprises phares comme la coutellerie de Nontron

A l'occasion de la sortie, la semaine dernière du "Guide du routard" dédié aux visites d'entreprises de Nouvelle-Aquitaine. 130 pages pour les lecteurs de plus en nombreux à se rendre dans des entreprises, à la rencontre de savoir-faire locaux et du made in France.

En Dordogne, figurent les entreprises phares, avec la coutellerie de Nontron, l'atelier des fac-similés de Montignac ou encore la chocolaterie Bovetti de terrasson. On citera encore le caviar de neuvic et la biscotte de la Chantéracoise à Saint-Germain-du-Salembre.