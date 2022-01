Nouvelle éco : un isérois crée une entreprise de travaux aériens réalisés avec son drone

Il s'est formé au pilotage de drones, en parallèle de son travail d'ambulancier de l'hôpital de Voiron, et de ses missions de sapeur pompier volontaire. Lionel Porru, un habitant de Bizonnes de 40 ans a ainsi découvert les multiples possibilités qu'offrent ces engins volants. Il a acheté un drone et il a ajouté une activité d'auto-entrepreneur à sa vie professionnelle en créant A3D Drone Isère en octobre dernier. Il présente cette nouvelle compétence dans la Nouvelle Eco.

Lionel Porru, vous êtes pilote de drones et vous êtes en train de créer une entreprise destinée à faire des travaux en hauteur pour les particuliers. Lesquels, par exemple ?

Par exemple du démoussage de toitures, vont aussi bien particuliers que professionnels. Et aussi tout ce qui est nettoyage de panneaux solaires, par exemple.

C'est-à-dire-tout ce qu'on ne peut pas faire manuellement en sécurité ?

L'avantage du drone, c'est qu'il y a une mise en place qui est extrêmement rapide. Je prends l'exemple du démoussage de toitures. Un travail tout en sécurité parce que personne ne monte sur le toit. Donc, pas de risque de chute, notamment dans notre département où on a des toits très pentus avec les toits dauphinois. L'avantage, c'est que le drone vient au dessus des toits pulvériser un produit. On respecte le support. Ce produit est biodégradable. Quand j'ai créé l'entreprise, c'était quelque chose qui était très, très important pour moi. C'est un produit qui vient agir sur du long terme, qui vient donc se poser sur la mousse et la mousse, se détruit toute seule. Et derrière, on retrouve les tuiles qu'on avait quand elles ont été posées.

Vous pouvez nous décrire votre drone ?

C'est un drone qui est fabriqué en France, à Argelès-sur-Mer, exactement. C'est un type ARES , un drone qui fait 4.5 kilos. Il peut lever jusqu'à 6 kilos, et donc c'est un drone qu'on utilise de façon captive. Si vous voulez, le drone est relié au sol par le tuyau qui va amener le produit avec la lance du drone.

Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes devenu pilote de drone; et comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise A3D Drone Isère ?

J'ai toujours été intéressé par toutes ces nouvelles technologies. J'ai toujours regardé du coin de l'oeil ce fameux drone ARES, créé pour les travaux du bâtiment. Et voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir passer ma formation de télé-pilote de drone, d'intégrer en même temps l'équipe de télé-pilotes de drones du SDIS 38 (Service Départemental d'Incendie et de Secours) par la même occasion. Du coup, ça m'a vraiment donner envie de me lancer et d'utiliser cet appareil pour apporter une nouvelle solution, notamment au nettoyage de toiture, mais aussi pour la désinsectisation, la lutte contre le frelon asiatique, par exemple. Sur le drone, si on veut, on peut enlever la lance et mettre un canon sous le drone qui permet de lancer des billes insecticides dans les nids de frelons asiatiques qui sont très, très durs d'accès.

Où en est exactement la création de votre entreprise ?

Je suis auto-entrepreneur. Mon entreprise a été créée au mois d'octobre. Pour l'instant, on est en pleine démarche. On réceptionne les devis, et on en valide beaucoup. Parce que c'est sûr qu'on propose un coût qui est beaucoup moindre par rapport à une entreprise qui doit se déplacer avec un échafaudage ou un camion nacelle. C'est ce qui nous permet d'être bien placé sur le marché. Pour l'instant, je n'ai pas commencé, j'attends la belle saison.

Une dernière question combien coûte un drone tel que celui que vous utilisez ?

Pour celui là, tout compris, il faut compter à peu près dans les 8000 euros. Après, il faut bien le rentabiliser ..