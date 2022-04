Nouvelle éco : un magasin de jouets Sajou ouvre à Saint-Amand Montrond

Salariés depuis une quinzaine d'années, Céline et Emmanuel Roueil vont ouvrir un magasin de jouets Sajou dans l’espace commercial et artisanal Rousseau à Saint-Amand Montrond. Un projet né pendant le premier confinement.

Céline et Emmanuel Roueil ont fait leurs études de BTS Action commerciale ensemble puis ont travaillé séparément en tant que commerciaux, Céline dans une agence de communication à Lignières et Emmanuel dans une concession auto à Saint-Amand pendant seize ans.

Le confinement a marqué un coup d’arrêt dans leurs activités respectives. L’un et l’autre ont fait le constat d’une certaine lassitude dans leurs métiers respectifs. Ils ont eu également envie de mener un projet ensemble. Parents de deux enfants et eux-mêmes grands amateurs de jeux, ils ont pensé à se reconvertir dans le secteur du jouet.

Le déclic en 2021

Le déclic a été la fermeture du magasin Joué-Club de Saint Amand Montrond en avril 2021. “Nous habitons dans les environs. C’est une ville que l’on connaît bien. Mon mari y travaillait. En-dehors de la période de Noël, l’offre en jouets est y réduite. Les gens sont souvent obligés d’aller à Bourges ou à Montluçon”, constate Céline Roueil.

Le couple envisage de reprendre le magasin Joué-Club mais le projet n’aboutit pas. Ils se sont alors tournés vers l’enseigne Sajou, qui fait partie de WDK Groupe Partner, premier grossiste en France dans le secteur du jouet et du loisir familial. Son réseau se compose de 59 boutiques.

“Ce qui nous a plu chez Sajou c’est la grande liberté qui nous est laissée, témoigne Céline Roueil. Nous sommes franchisés indépendants. La franchise nous donne accès à 86 fournisseurs avec des tarifs plus intéressants. Sajou nous conseille aussi pour l’agencement du magasin, ils nous ont proposé plusieurs plans.”

Céline et Emmanuel Roueil ont trouvé un local de 316 m2 dans l’espace Rousseau, une ancienne chemiserie transformée en zone commerciale et artisanale où Darty et Intersport viennent de s’installer. Ils espèrent profiter de la présence de ces enseignes porteuses et de la bonne dynamique sur cette nouvelle zone.

En attendant Noël

Ils ont démissionné de leurs emplois en début d’année mais ont eu droit au chômage après avoir présenté leur projet devant un CEP (Conseil en évolution professionnelle). Le magasin sera ouvert du lundi après-midi au samedi à partir de la mi-avril. “Cela va nous laisser le temps de nous faire connaître la population”, estime Céline Roueil. Avec son mari, ils vont travailler tous les deux dans un premier temps et feront sans doute appel à des intérimaires en fin d’année, Noël étant bien entendu la plus forte période d’activité.