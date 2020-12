nouvelle éco: un nouveau restau pour Fresselines dès que possible

Depuis juillet 2020, le restaurant Les Artistes de Fresselines n'avait plus ouvert ses portes. Il faudra maintenant attendre le feu vert des autorités mais les repreneurs sont bien là et s'affairent aux derniers préparatifs. Le couple Valker est officiellement propriétaire depuis le 14 décembre. L'ouverture était au départ prévue en février, donc la poursuite du confinement des restaurants n'est pas encore un problème à condition que les dates de report ne se multiplient pas.

La Creuse plus forte que les gorges du Verdon!

Ce couple originaire du Jura a tenu une affaire constituée d'un restaurant et d'un camping durant 7 ans dans les gorges du Verdon. Le tout a été revendu il y a maintenant deux ans ce qui permet d'avoir un peu d'argent en trésorerie. Quand à la question pourquoi la Creuse? La réponse de Christian Valker le patron des fourneaux fuse: "Dans les gorges, on est loin de tout. Rien à moins de plus d'une heure de route. L'été c'était de la folie, mais ensuite l'hiver il n'y avait plus personne à part peut-être des loups! Ici on est pas loin de l'autoroute et à moins de 30 minutes de Guéret et puis on espère croiser la clientèle tout au long de l'année."