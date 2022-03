Nouvelle Eco : un Sarthois de 24 ans rachète une ancienne usine pour louer les 9.000m2 de hangars

Valentin Leroy a racheté en octobre 2021 les anciens locaux de Recticel à Noyen-sur-Sarthe. Depuis le début de l'année, il propose les 9.000m2 de hangar à la location à des entreprises et des artisans. Des débuts prometteurs.

Un pari audacieux pour un jeune chauffeur routier sarthois.

À 24 ans, Valentin Leroy vient de racheter les locaux de Recticel à Noyen-Sur-Sarthe. L'ancienne usine qui fabriquait de la mousse de polyuréthane était fermée depuis 2016. Ce jeune chef d'entreprise propose désormais les hangars à la location à des artisans et des entreprises. Il dispose de plus de 9.000 m2 de surface. Il a commencé son activité en début d'année, et c'est plutôt bien parti.

Les premiers qui ont signé pour s'installer dans ces hangars sont deux mécaniciens. Il y a eu ensuite "Frais Malin". L'entreprise qui a déjà trois magasins en Sarthe sur de la vente de produits alimentaires à bas coût utilise une partie du site pour stocker ses produits.

C'est le client qui fait les aménagements

Valentin Leroy propose des baux de un, trois, six ou neuf ans à la fois pour les entreprises, les artisans et les particuliers. Le prix du loyer est de 1euros10 du mètre carré. Dans ces hangars, l'électricité a été refaite aux normes. Ensuite, le client peut demander ou faire des aménagements supplémentaires. Ce jeune chef d'entreprise est actuellement en contact avec une entreprise spécialisée dans les fleurs, une association qui voudrait garer des voitures, et une entreprise de nettoyage de voitures.

Ce jeune entrepreneur n'a pas voulu dévoiler le prix d'achat du site. Il avoue en revanche que les banques lui ont fait rapidement confiance mais que son investissement sera amorti seulement dans 18 ans.