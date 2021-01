Nouvelle éco : une année mitigée pour les ostréiculteurs de Cancale

L'année aurait pu être exceptionnelle pour les ostréiculteurs de Cancale, mais l'élan a été coupé par les mesures de confinement et la fermeture des restaurants.

Le marché aux huîtres de Cancale est bien calme ce dimanche, malgré un week-end de beau temps. "Mais on ne va pas se plaindre, on a le droit de travailler déjà c'est énorme", explique Frédéric Petit, vendeur d'huîtres. Il faut dire que le contraste avec les restaurants fermés du port est frappant.

La période de fête aura quand même été bonne sur le marché. "On n'a pas eu d'étrangers contrairement aux années précédentes. Mais les deux trois jours d'avant les fêtes ça a bien bougé niveau fréquentation."

"On a sauvé le chiffre d'affaire"

Un bilan contrasté mais globalement positif que confirme Laurent Simon, ostréiculteur à Cancale depuis 1992. "Dans l'ensemble il ne faut pas trop se plaindre, on a sauvé le chiffre d'affaire." Il fournit essentiellement des grandes surfaces et des restaurateurs. "Les clients ont joué le jeu et mangé des huîtres de Cancale. Après le confinement les gens voulaient se lâcher aussi, profiter des bonnes choses de Noël", explique Laurent Simon.

L'année 2020 aura pourtant plutôt mal débuté. Surtout avec la fermeture des restaurants. "Sur le premier confinement on a perdu entre 20 et 30% de notre chiffre d'affaire, particulièrement sur avril et mai."

"On aurait eu une année exceptionnelle"

De quoi nourrir quelques regrets alors que l'année aurait pu être très belle pour les ostréiculteurs, confirme Laurent Simon. "Je pense qu'on aurait eu une année exceptionnelle. Avec le premier confinement il faisait un temps magnifique. Sur le mois de mai on aurait fait beaucoup plus de ventes par exemple."

Une réouverture des restaurants pourrait permettre de relancer l'attractivité de Cancale et ses huîtres, qui "ont le vent en poupe en ce moment", selon l'ostréiculteur.