Nouvelle Eco : une boutique de chaussures Paraboot s'installe dans le centre-ville du Mans

Jack Royer est un vendeur de chaussures indépendant. Il est déjà installé au Mans rue du Port, en face de la médiathèque. Il va ouvrir rue de Bolton une 2ème boutique pour promouvoir la marque Paraboot, des chaussures à plus de 350 euros !

Ça va changer de clientèle au 28 de la Rue Bolton au Mans. La boutique de prêt-à-porter bon marché "Parines" a fermé ses portes. Le local de 20 m2 sera désormais occupé par Jack Royer. Ce chausseur déjà implanté au Mans veut promouvoir la marque Paraboot. Des chaussures fabriquées en France, dont le prix varie de 350 à plus de 500 euros !

Des modèles de chaussures Paraboot - @paraboot (capture d'écran)

Il y a une clientèle pour de la grande qualité

Jack Royer devrait ouvrir cette deuxième boutique d'ici la fin de ce mois de février s'il n'y a pas de retard dans les travaux. Le magasin de 20m2 sera de couleur beige avec près de 200 modèles exposés.

Des chaussures haut de gamme dont le prix de départ est à 350 euros. Le gérant Jack Royer lui ne parle pas de prix élevés mais de très grande qualité de la marque. Il met en avant le savoir-faire et la fabrication française de Paraboot. "C'est une chaussure avec de très belles finitions, que l'on peut garder durant des années". Sur la marque qui a parfois l'image un peu vieillotte, là aussi le futur patron met en avant ses atouts. Selon lui, les modèles sont aujourd'hui repris dans la haute-couture

La rue Bolton, c'est un peu les Champs-Elysées du Mans

Quant à son installation, rue de Bolton, ce chef d'entreprise reste très discret sur le montant de son investissement et son amortissement. il déclare seulement avec humour : la rue de Bolton, c'est un peu les Champs-Elysées du Mans. On n'en saura pas plus sur le montant du loyer dans ce secteur chic de la capitale sarthoise.