Nouvelle éco : une brasserie artisanale de Bédarieux lance son Cola 100% héraultais

Tous les matins France Bleu Hérault donne la parole aux entreprises de l'Hérault pour savoir comment elles vivent et s'adaptent à la crise sanitaire liée au Coronavirus. Ce matin on s'intéresse à la brasserie artisanale des Aucels à Bédarieux qui lance son Cola 100% local.

Après la Corse, la Bretagne, l'Auvergne, l'Hérault a lui aussi son Cola 100% local : le Strix Cola, tout droit sorti de la brasserie des Aucels à Bédarieux. Après un an de recherche, elle vient de commercialiser en ce début du mois d'octobre ses premières bouteilles. 3.000 pour commencer.

Bières, limonades et sodas

Cette brasserie fondée il y a trois ans par deux amis compte aujourd'hui cinq employés et commercialise plusieurs gammes de produits : huit types de bières artisanales, des limonades estampillées Limonad'Oc - goût classique, citron, orange, ou ginger ale. Enfin des sodas, dont le dernier né est ce "Strix Cola". Un an de travail pour élaborer la recette, jalousement gardée.

"Produit fun"

"Le Cola c'est un produit fun, qui touche plus de monde que la bière" explique Mathieu Lopez, fondateur de la brasserie. "On a voulu un goût complexe, unique, avec des noix de cola, des arômes de caramel, de vanille. Moi j'y crois ! C'est un produit très consommé. D'où cette gamme Strix, avec ce Cola mais aussi bientôt une limonade à l'ancienne et d'autres produits d'ici le printemps prochain".

La Nouvelle éco : le Strix Cola raconté par Mathieu Lopez Copier

Temps de crise

Le genre d'initiative et de diversification qui permet de tenir bon en ces temps de crise du coronavirus. Car avec le confinement et l'annulation des festivals cet été, la brasserie a perdu 60% de son chiffre d'affaires annuel. "On fait tout pour s'adapter et tenir, continue Mathieu Lopez. De toute façon c'est le maître mot de cette année: l'adaptation. Alors on va jouer au caméléon, pour faire vivre nos équipes. L'objectif c'est de ne pas licencier."

La brasserie espère pouvoir reprendre au plus tôt ses soirées événementielles (animations, visites, dégustations). Elle compte par ailleurs lancer l'an prochain des stages de brassage. A partir du printemps.