Nouvelle éco : une entreprise héraultaise utilise des flacons 100% compostables

Depuis le mois de novembre 2020, Dynveo utilise de nouveaux flacons écologiques. L'entreprise héraultaise, basée à Teyran, au nord-est de Montpellier, fabrique des compléments alimentaires depuis 2010.

Récemment, elle a changé ses contenants : ils sont 100% compostables, du couvercle à l'étiquette en passant par la colle qui permet de la fixer sur le flacon. La matière première est la canne à sucre. "Bien sûr, ça ne pousse pas par chez nous, indique Thomas André, fondateur de Dynveo. On l'importe des DOM-TOM. Mais notre fournisseur nous assure que l'impact carbone, lié au transport, est neutralisé car il a souscrit à une association qui replante des arbres."

Quand le flacon est vide, vous pouvez donc l'enterrer dans votre potager, pour en faire de l'engrais naturel. Selon le fondateur de 34 ans, il sera dégradé en un an. "L'idéal, ça reste d'utiliser un composteur industriel, nuance Thomas André. En moins d'un mois, 90% du contenant sera dégradé."

Utiliser un flacon compostable plutôt qu'un flacon en plastique, ça coûte deux à trois fois plus cher à l'unité. On n'a pas répercuté ce coût sur le prix, on préfère l'absorber totalement. Mais c'est essentiel si on veut être une entreprise verte - Thomas André, fondateur de Dynveo.