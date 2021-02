Nouvelle éco : Une indication géographique pour protéger la poterie d'Alsace

L'association des potiers d'Alsace du Nord vient tout juste de monter son dossier pour l'INPI. L'enquête publique a démarré le 27 janvier 2021, elle se termine le 27 mars. Puis l'Institut national de la protection industrielle étudiera le dossier alsacien avant de se prononcer, sans doute cet été.

Les artisans veulent à la fois protéger un savoir-faire et lutter contre les contrefaçons. Pierre Siegried, qui préside l'association des potiers d'Alsace du Nord, espère que cette I.G. permettra aux consommateurs d'éviter les poteries "made in China". "Avec l'indication géographique, ça ne pourra plus arriver. Nous, on certifiera que c'est bien fabriqué chez nous!"

Les artisans ont préparé un cahier des charges qui décrit les procédés utilisés mais laisse au potier le choix de son matériau, argile de la forêt de Haguenau, connue pour sa teinte orangée, ou glaise préparée pour l'industrie

La demande d'I.G. concerne pour le moment toutes les poteries établies au nord de Bischwiller, soit trois ateliers de Betschdorf et huit entreprises de Soufflenheim, près de Haguenau.

La poterie de Soufflenheim comporte des motifs qui rappellent le monde rural, des oies, des fleurs, des cigognes, sur un fond coloré. La poterie de Betschdorf est plus sobre, grise, avec des ornements bleus.

Donner envie aux jeunes potiers de reprendre le flambeau

L'obtention d'une I.G. pourrait inciter de nouveaux potiers à s'installer dans le nord de l'Alsace. De jeunes designers créent déjà de nouvelles collections de poterie traditionnelle revisitée.

C'est le cas d'une jeune Strasbourgeoise, Harmonie Begon, qui travaille avec un potier chevronné, Jean-Louis Ernewein-Haas. Après une petite période d'apprentissage, elle a conçu des plats inspirés de modèles centenaires, qui tranchent radicalement avec les terrines décorées de chats et de cigognes vendues par les potiers de Soufflenheim.

Ses créations, sous la bannière "A demain Maurice", sont vendues dans de rares boutiques strasbourgeoises. Elles sont fabriquées à Soufflenheim, dans la terre collectée en forêt de Haguenau.

Harmonie Begon espère que ses créations séduiront d'autres potiers alsaciens : "je pense que ces motifs, ou plutôt cette absence de motifs, permet à une autre clientèle de découvrir cette poterie, une clientèle plus jeune qui va apprécier le côté local et patrimonial de mon projet. Savoir d'où proviennent les objets que nous utilisons, savoir qui a fait ces objets et dans quelles conditions, c'est important pour notre génération".

