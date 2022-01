Nouvelle éco : une iséroise lance un financement participatif pour sa ligne de vêtements sportifs pour femmes

Virginie Tarantola est la soeur de Laura Tarantola, la vice-championne olympique iséroise d'aviron de Pékin l'été dernier. Sportive elle aussi, cette grenobloise de 24 ans formée aux métiers de la mode a créé une ligne de vêtements adaptées aux femmes triathlètes, les vêtements Other Skin, qui seront fabriqués au Portugal à partir de matériaux recyclés. Avant de lancer la production, cette jeune femme de 24 ans a ouvert une campagne de financement participatif sur la plate-forme Ulule. Virginie Tarantola en dit plus sur sa démarche à France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Virginie Tarantula vous lancez une ligne de vêtements de sport pour femmes qui s'appelle Other Skin, d'abord pourquoi ce nom ?

Virginie Tarantola : C'était dans le sens de proposer des vêtements "seconde peau" pour la femme qu'on ne sente pas, telle une seconde peau. Donc "autre peau" en français. Des produits vraiment confortables et qui s'adaptent vraiment à notre corps. Il y a des produits de base pour le triathlon avec une tri-fonction qu'on va porter pendant toute la compétition de triathlon, parce qu'on ne se change pas, pendant le triathlon. Et ensuite, on a des produits pour les trois sports, parce que quand on fait du triathlon, on s'entraîne pour la natation, le cyclisme et la course à pied. Donc on va avoir aussi des tenues indépendantes pour les femmes qui ne pratiquent qu'un seul des trois sports, la natation, la course à pied ou le cyclisme.

Vous lancer une campagne de crowfunding, vous avez besoin de combien ?

En fait cette campagne de crowdfunding, ce sont des pré-ventes dont l'objectif est d'atteindre 100 commandes pour me permettre par la suite de lancer la production avec mon usine au Portugal. J'en suis aujourd'hui à 54. Donc, on en est à la moitié. Donc, c'est parfait. On avance bien, on tient un bon bout.

Comment en êtes vous arrivée à développer cette ligne de vêtements de sport pour les femmes ?

En fait, moi, j'ai 24 ans et j'ai fait toutes mes études dans la mode. Et en parallèle, je suis passionnée de sport et de triathlon que j'ai découvert quand j'étais adolescente avec mon père. Et je me suis rapidement rendue compte qu'il y avait très peu de produits pour la femme, qu'ils n'étaient pas du tout adaptés par rapport à ce qui existe pour les hommes. Et qu'ils n'étaient pas du tout tendance ou qu'ils ne me motivaient pas. Et moi, j'avais vraiment envie de proposer des produits qui soient à la fois tendance, féminins, mais aussi techniques, adaptés aux femmes. Et avec ce côté aussi écoresponsable qu'on ne retrouve pas spécialement dans le monde du triathlon aujourd'hui.

Quand vous dites "adaptés aux femmes", c'est à dire? Qu'est ce qui est différent par rapport aux vêtements pour hommes ?

Ce n'est pas du tout les mêmes coupes, ce n'est pas du tout les mêmes besoins. Donc là, on va avoir vraiment des produits plus près du corps qui vont vraiment s'adaptés à la morphologie des femmes, parce que ce n'est pas la même que celle des hommes. Et aussi, on va avoir des produits, des composants qui vont être différents, qui vont vraiment s'adapter. Par exemple, pour le cyclisme, on a des inserts qui sont des peaux de chamois à l'entrejambe, pour protéger et pour avoir plus de confort, qui ne vont pas du tout être les mêmes. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de proposer des choses différentes.

Vous avez fait aussi un travail sur les couleurs ?

Oui. L'idée, c'est d'avoir vraiment des produits qui soient tendance, de reprendre un peu les codes du prêt-à-porter, mais de les mettre dans des vêtements de sport, avec un coloris bordeaux et un motif fleuri un peu féminin, mais qui ne soient pas non plus trop "girly".

Virginie Tarantola, vous êtes la sœur de Laurence Tarantola, qui est vice championne olympique d'aviron. Est-ce que ça aide d'avoir une sœur sportive est connue ?

Ça permet d'avoir un peu de visibilité et aussi, surtout, d'être soutenue parce qu'elle s'y connaît dans le monde du sport. Elle connaît les types de produits qu'il faut, même si c'est pas des produits pour l'aviron. Donc, c'est plus un soutien, je pense qu'une visibilité, mais c'est vraiment bien.