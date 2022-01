Nouvelle éco : une machine à faire des cocktails pour les professionnels inventée à Castelnau le Lez

Dans la nouvelle éco ce vendredi matin, nous allons trinquer à la nouvelle année avec un bon cocktail. Il parait que 8 français sur 10 en consomment plus ou moins régulièrement. Mais il n'est pas toujours facile de les fabriquer.

A Castelnau le lez, Vincent Guilbert gérant de la société Time-Shaker (5 salariés) a crée une machine intelligente pour des cocktails parfaits.

C'est si compliqué que ça de faire un bon cocktail ? Je pensais qu'il suffisait d'avoir les bons ingrédients ?

Effectivement, la base première, c'est d'avoir les bons ingrédients, mais après, la plus grande problématique est le savoir faire. Comme il existe énormément de cocktails et donc des recettes totalement différentes, c'est très compliqué de se souvenir de chacun des cocktails.

Vous avez donc inventé une machine à cocktails pour les faire la Mixo-Two, comment ça marche ?

Ça marche de manière très simple. Deux touches suffisent aujourd'hui pour pouvoir lancer le cocktail de votre choix. Vous avez une possibilité de plus de 300 cocktails et le cocktail va sortir entre 10 et 15 secondes en moyenne. La machine peut contenir 20 bouteilles, 10 bouteilles d'alcool, 10 bouteilles de soft, qui sont réfrigérées et à partir de là, de manière totalement automatisée, lorsque vous avez sélectionné le cocktail, la machine va sélectionner les différentes bouteilles dont elle a besoin pour pouvoir réaliser le cocktail.

Vous avez préenregistré les bonnes recettes avec les bons dosages ?

C'est exactement ça. Les 300 sont créés et il faut savoir que si, par exemple, en tant que professionnel, vous voulez simplement ajouter vos cocktails signatures, vous avez la possibilité d'ajouter vos propres cocktails.

Comment vous est venue cette idée ?

Je suis un grand fan de cocktails. Malheureusement, j'ai une très mauvaise mémoire qui fait que je suis incapable de reproduire un cocktail. Même aujourd'hui où j'en ai fait mon métier, je suis toujours incapable de faire le cocktail. Donc la machine à cocktails est arrivée à point nommé pour pouvoir faire le tout.

A qui s'adresse votre machine ? Aux professionnels ?

Oui, c'est ça, donc, à tous les cafés, les hôtels, les restaurants, mais également les campings et également tout ce qui est événementiel.

Vous avez lancé votre machine en septembre, vous en avez vendu combien ?

On est aujourd'hui à plus de 120 ventes réalisées et on va dire qu'il y a un affolement qui se prépare par rapport au début de la saison. C'est là où c'est plus compliqué pour nous pour pouvoir livrer en temps et en heure.

Ça coûte combien ?

C'est une machine qui coûte moins de 11 000 euros à l'achat. Il y a également la possibilité de pouvoir passer par un contrat de financement sur lequel, aujourd'hui, on fournit à 300 euros par mois la machine, sans investissement de départ, ce qui représente 10 euros par jour, soit le prix d'un Mojoto. Donc, on sait qu'à partir du moment où on a sorti son premier Mojito, son premier cocktail ensuite, c'est 80 % de marge brute sur le produit sur chaque cocktail vendu.

Vous avez récemment été récompensé au Salon de l'innovation du tourisme de Montpellier ?

Oui, tout à fait. Au Salon Sett on a reçu le Trophée de l'innovation. Donc, on a eu la chance de découvrir ce que ce que c'était d'avoir la queue à notre propre stand. Et puis les bons de commande qui sont sortis les uns derrière les autres. Ca a été un vrai tremplin pour nous.

Et vous avez d'autres projets ?

Oui, il y a d'autres machines qui sont actuellement en préparation. Une machine avec un lecteur carte bleue qui va véritablement être à destination des hôtels pour pouvoir vendre en total libre service dans le lodge de l'hôtel. Et également une machine qui va être pour le particulier, beaucoup plus compacte de manière à pouvoir pouvoir la mettre directement dans votre cuisine.

Vous avez fait goûter vos vos cocktails issus de cette machine à des professionnels, j'imagine. Qu'est ce qu'ils disent ?

Qu'ils sont très bons, qu'ils sont justement dosés. Je vous invite naturellement à venir goûter le cocktail de votre choix pour vous faire votre propre idée.

On ne peut pas terminer cette chronique sans évoquer le mot de mixologie que j'ai moi même découvert. C'est l'art de faire des cocktails ?

Voilà, c'est le savoir faire le cocktail, c'est savoir réaliser son propre cocktail. C'est un métier. D'ailleurs, ça s'appelle un mixologue.

Sauf que là, vous avez tué le métier !

Non. On le complémente, puisque malheureusement, seulement un tiers des débits de boisson propose des cocktails. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir un mixologue dans n'importe quel établissement, quelle que soit sa taille. Et donc, de ce fait c'est un très bon complément, un peu comme la machine à café qui va réaliser votre café tout seul.