Nouvelle Eco : une menuiserie de la Sarthe se lance dans des chalets sur roues

Habiter une petite maison en bois sur roues, ça vous tente ?

Le responsable de l'entreprise "solutions bois" installé à Château-du-Loir vient de se lancer dans cette aventure. La menuiserie existe depuis 1979 et faisait déjà des chalets. Jean-François Henry est le gérant. Et beaucoup de ses clients lui demandaient à la livraison de leur chalet quand ils voyaient arriver le camion, s'ils pouvaient garder les roues !

Du coup, il a eu l'idée de se lancer dans la fabrication des "Tiny Houses". Depuis six mois, il a eu environ une quinzaine de commandes. Et il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, et la clientèle est très large.

Les "Tiny House" de Solutions Bois - @solutionsbois

"Nous avons aussi bien des familles, qui veulent un espace réservé pour les enfants, qu'un agriculteur qui veut être plus proche de son exploitation" souligne Jean-François Henry, le responsable de Solutions Bois.

L'entreprise a également fabriqué ces petits chalets pour une association qui s'occupe de SDF à Tours. Les prix vont de 30.000 à 60.000 euros selon la taille et les matériaux utilisés. il faut compter entre trois et quatre mois d'attente pour une livraison mais l'entreprise a actuellement un chalet de disponible en stock.