Nouvelle Éco : une nouvelle épicerie vrac à Limoges

C'est un changement de vie pour Émérence Guémas. La jeune femme, juriste de formation, explique avoir toujours été sensible à l'agriculture biologique grâce à ses parents. Plusieurs voyages à l'étranger et une sœur qui ouvre une épicerie vrac à Nantes ont fait le reste.

Le projet a mûri et le confinement n'y est pas pour grand chose. "C'était une envie que j'avais bien avant tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça a peut être renforcé mon envie d'aller vers ce type de commerce, parce que c'est un commerce de proximité et je pense que c'est très important de faire attention à la façon dont on se nourrit et la façon dont on traite notre environnement et notre planète ", explique Émérence Guémas.

Dans une épicerie vrac vous pouvez acheter ou poids ou à l'unité et ainsi éviter le plus possible les emballages. L'épicerie d'Emérence a ouvert il y a trois mois, le 3 juin, place des Carmes à Limoges. On y trouve du riz, des pâtes, des condiments, des cosmétiques mais aussi des produits d'entretien. Le tout en bio. Difficile d'avoir du recul sur un temps aussi court, mais Émérence Guémas "estime pratiquer le prix le plus juste en fonction de la qualité du produit", elle qui, en tant qu'indépendante, a la liberté de travailler avec les producteurs et les fournisseurs qu'elle souhaite.