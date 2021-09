La Nouvelle Eco en Isère : Néoz veut relooker le concept de tricycle pour les livraisons urbaines

Frédéric Dubois, gérant de Néoz, une toute nouvelle entreprise, issue du groupe SAEvents - Sport Aventure Events - répond aux questions de Gérard Fourgeaud de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Le Piaggio (tricycle italien) a un siècle, c'est un véhicule qui vous inspire ?

Frédéric Dubois : Tout à fait. Neoz propose des solutions de cyclo-logistique basées sur des engins qui ressemblent à des Piaggio, avec une motorisation électrique issue du vélo. Un petit utilitaire maniable et léger.

Les vélo-cargos qu'on voit dans les rues servent à transporter des enfants, par exemple. Vous proposez autre chose ?

On est plus dans une logique utilitaire du vélo-cargo pour répondre à des besoins "métier", un moyen de déplacement en ville, plus agile en ville que la voiture. Ca peut s'adapter à un plombier ou un électricien ou à de la livraison urbaine. Il y a plein de possibilité d'adaptation. Ce ne sera pas universel. On ne remplace pas une livraison de camion par un vélo, mais il y a énormément de métiers qui s'adaptent, même les déménageurs !

Vous avez répondu à un appel d'offre de la métropole

Effectivement on a candidaté à un appel d'offre qui consiste à sensibiliser les entreprises à ces nouveaux enjeux de la mobilité. On n'a pas encore le résultat. On essaye de sensibiliser le pus de monde possible à travers un réseau de 250 entreprises qui s'inscrivent dans cette démarche. On parle de contraintes avec les véhicules atmosphérique dans deux ans ! C'est demain.

Située dans la zone commerciale de Comboire à Echirolles, Néoz développe un projet de livraison en cours de réflexion avec ses voisins, les grandes enseignes du commerce située sur la zone. Projet de livraison, là-aussi, par vélo-cargo.

