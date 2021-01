Nouvelle éco : Le secteur du jeu vidéo a le vent en poupe

L'école IAD-3D, spécialisée dans les jeux vidéos et les arts numériques, a ouvert ses portes à Montpellier (Hérault) en 2017. À cause de la crise sanitaire, le nombre de candidatures a diminué, lors de la dernière rentrée scolaire. Pourtant, le marché du jeu vidéo se porte bien.

L'école IAD-3D, implantée à Montpellier (Hérault), a reçu moins de candidatures que d'habitude à la rentrée scolaire de 2020, à cause de la crise sanitaire. L'entreprise, spécialisée dans les jeux vidéos et les arts numériques, a ouvert ses portes en 2017 et propose une formation encadrée par des professionnels du jeu vidéo.

"À cause du coronavirus, de nombreux salons étudiants n'ont pas pu se tenir, explique Valentin Livi, créateur de l'établissement. Pour la même raison, on n'a pas pu organiser de journées d'immersion ou faire visiter nos locaux. C'est forcément compliqué de se projeter, juste avec un flyer ou des informations trouvées sur Internet." Par conséquent depuis le samedi 9 janvier, et jusqu'à la fin de l'année scolaire, IAD-3D invite les futurs étudiants a venir visiter l'école.

Une partie de l'équipe de l'école IAD-3D : Lionel Thibault, professeur et directeur artistique, Valentin Livi, président et Alban De Luca, technical artiste. - IAD-3D

Des secteurs qui recrutent

Pour autant, le secteur du jeu vidéo n'a pas souffert du Covid-19. Les étudiants n'ont pas de difficultés à trouver des stages. "D'après les contacts que j'ai, c'est en pleine croissance, indique l'homme de de 32 ans. tout comme d'autres secteurs qui utilisent les techniques développées par les jeux vidéos."

C'est le cas de tous les secteurs qui ont recours à la simulation en temps réel, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. "Ça concerne par exemple le cinéma ou le secteur immobilier, à travers les visites virtuelles, précise Valentin Livi. Il y a aussi tout ce qui est simulations : pour les militaires, les auto-écoles ou encore le secteur médical. Pour qu'un médecin puisse opérer un jour à distance, via un bras robotique par exemple, il peut avoir besoin d'éléments virtuels, de modélisations en 3D, représentant un outil ou un corps."

Non, dans une école de jeux vidéos, on ne passe pas ses journées à jouer à la console. Copier

Avec la crise sanitaire, des étudiants affrontent des difficultés économiques, par exemple parce qu'ils ne peuvent pas travailler à côté de leurs études. Pour pallier cette précarité, l'école réfléchit à lancer une bourse.