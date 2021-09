NOUVELLE ÉCO - Une prestigieuse école d'hôtellerie ouvre ses portes près de Rennes

C'était la rentrée pour une quarantaine d'étudiants, ce mardi 31 août. Ils font partie de la toute première promotion du campus de Rennes de l'école Ferrandi. Cette prestigieuse école forme aux métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de la pâtisserie. Elle a ouvert une antenne au campus Ker Lann à Bruz, au sud de Rennes.

Devant l'entrée, les étudiants font connaissance. Dans la petite foule, Lilas, 18 ans. Elle vient d'obtenir son baccalauréat scientifique, elle s'orientait vers des études d'ingénieur. Il y a quelques mois, elle a changé d'avis pour la pâtisserie. "L'année dernière je me suis aperçue que les études d'ingénieur n'étaient pas faites pour moi. Je suis davantage manuelle et créative. J'ai réalisé que le métier de pâtissier rassemblait tous mes critères."

Cette formation a un coût : 12 000 euros par an, pendant trois ans, sans les équipements et la tenue. Logan et sa famille ont dû consulter leur banquier. "Avec ma famille on s'est dit « quitte à payer pour des études autant faire quelques choses qui me plaît ». On a organisé un grand repas de famille, et j'ai annoncé à tout le monde « je veux partir en cuisine ». Il y a eu de grandes discussions. Nous avons contracté un prêt étudiant. Je vais surement le rembourser pendant 10 ans mais mes parents m'ont dit « tant que tu sais ce que tu fais, ça va »."

Des opportunités professionnelles assurées

Le prix de la formation Ferrandi se justifie pour Estelle Fréquet, la directrice du campus breton. A leur sortie, les étudiants sont certains de trouver un emploi. "L'école Ferrandi c'est une sorte de label. Cela assure une forme d'excellence sur la tenue, le comportement, la ponctualité, le sérieux, le contenu du diplôme et les modalités d'évaluation. Quand on a un diplôme Ferrandi ça veut dire qu'on a un certain niveau de formation".

Pendant leur formation, les étudiants travailleront dans des établissements prestigieux, comme au Balthazar. Cet hôtel 5 étoiles du centre-ville de Rennes est dirigé par Laurent Beau. Ce passionné défend son milieu professionnel. "J'ai souvent plaidé pour la cause de nos métiers auprès des collégiens au moment de leur orientation. J'essaie de contrer l'image un peu négative qu'ont nos métiers. L'avantage de ces métiers c'est qu'il y a une forte demande, la formation française est reconnue et nos savoir-faire sont recherchés, en France mais aussi à l'étranger". Le manager voit déjà plus loin. Il a donné rendez-vous aux étudiants à la fin de leur formation, pour une possible embauche.