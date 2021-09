Nouvelle éco : une rentrée décisive pour Errel, torréfacteur limougeaud

"C'est une reprise en douceur", confie Claude Malouzat, directeur du site d'ErRel à Limoges. "Nous avons été fortement impactés par la crise." Le torréfacteur limougeaud Errel, racheté par la maison Merling, a subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. En tout, 40 personnes travaillent sur le site de Limoges.

Chez Errel, on s'occupe, notamment, des machines à café dans les entreprises."Les gens on changeait leurs habitudes. Aujourd'hui avec le télétravail et la crise, on ne se retrouve plus aussi facilement qu'avant à la machine à café pour discuter boulot ou vie privée. Les réunions dans les entreprises se font à distance par téléphone ou visioconférence, il faut que l'on réinvestisse les entreprises." Errel va donc recenser toutes ses machines pour relancer les demandes.

Le café du matin, une habitude qui se perd

Aujourd'hui, Erel est concurrencé directement par les "machines individuels". "Chacun a ramené sa machine personnelle durant la crise, et aujourd'hui elles restent dans les entreprises." Erel est aussi un fournisseur dans les bars et restaurants. Là, la reprise est mitigée. "On a redémarré fort en juin mais depuis l'instauration du pass c'est plus difficile", souligne Claude Malouzat.

"Le café du matin, n'est plus systématique pour beaucoup de monde avant d'aller travailler. On espère que les habitudes vont revenir. On a confiance." Au rayon des bonnes nouvelles, les demandes de café bio grimpent en flèche ces derniers mois. "L'avenir de l'entreprise est bon", rassure le directeur du site Errel à Limoges.