Nouvelle éco : une Rochelaise fabrique des planches d'équilibre éco-responsables

Lucile Naour, une Rochelaise fabrique depuis un an de petites planches d'équilibre en bois. Avec la crise sanitaire, elle a perdu son travail, et a dû se réorienter. Elle a lancé sa société "Bloom Board" il y a un an, le jour de ses 30 ans.

Rebondir après la crise. Lucile Naour, ancienne étudiante Rochelaise en est l'illustration parfaite. Elle travaillait dans l'événementiel a Paris, mais a perdu son emploi avec les conséquences du Coronavirus. Elle revient sur La Rochelle, et à ses 30 ans, elle lance sa société, "Bloom Board". Depuis presqu'un an maintenant elle commercialise ces petites planches en bois de 80 centimètres de long sur 30 centimètres de large.

Des planches en épicéa, un des bois les plus répandu en France. Une peinture aux algues est utilisée, ainsi qu'un vernis à l'eau et aux huiles végétales. Le cylindre lui est en carton recyclé. Un carton renforcé.

Planche d'équilibre Bloom Board - Lucile Naour

Pour Lucile Naour : "Ces petites planches permettent d'être en gainage constamment, de travailler la sangle abdominale, les lombaires et les muscles profonds des cuisses."

Des planches utilisées à Aytré dans une école de kytesurf

Plus de 180 planches commercialisées en un an. 110 euros pièce avec le cylindre pour les enfants. Jusqu'à 150 euros pour une planche adulte. Des planches vendues sur internet sur le site bloom board.com Mais on en trouve déjà dans quelques salles de sport, comme à Paris dans une salle de crossfit, en Vendée dans une base de loisir sur le thème des vagues, ou plus proche, à Aytré dans une école de kytesurf.

Planche d'équilibre de la société "Bloom Board" - Lucile Naour