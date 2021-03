La nouvelle éco : une savonnerie artisanale en plein boom à Poitiers

Elle fabrique des savons à sa façon "made in Poitou". Samantha Limon-Garnier a lancé sa boutique il y a un an à Poitiers.

C'est l'histoire de Samantha, maman de deux enfants et qui un jour s'interroge de voir des rougeurs sur la peau de l'un d'eux, après renseignements et recherches c'est le gel douche utilisé qui est pointé du doigt, du coup, la jeune femme décide de fabriquer elle même ses savons et ça marche : " Je me suis documenté dans mon coin, j'ai tenté des expériences pendant 3 à 4 ans, et puis ça a fonctionné, finies les rougeurs. Du coup comme je voulais me mettre à mon compte c'était l'opportunité, alors j'ai suivi différentes formations et stages notamment à l'Université européenne des senteurs."

photo d'actualité - S L-G

La savonnerie artisanale La Limonière est installée depuis un an, près du centre ville de Poitiers non loin de la gare (rue du Général Sarrail). Samantha aime mettre en avant les produits du terroir comme la fameuse argile de Montmorillon (argile verte montmorillonite). Un marché de niche qui a trouvé sa clientèle selon la jeune femme. "Avec la pandémie, les gens font de plus en plus attention, à ce qu'ils mangent, comment ils s'habillent ou ce qu''ils se mettent sur la peau. D'ailleurs j'adore échanger avec mes clients qui viennent me voir à mon atelier pour cela il faut pendre rendez-vous au 06.66.78.43.26."