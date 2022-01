La nouvelle éco : une semaine consacrée aux métiers du numérique chez Pôle Emploi

France Bleu Picardie : qu'est ce qui va se passer dans les agences Pôle emploi pendant toute cette semaine ?

Séverine Delong : beaucoup d'événements. Alors vous aurez des événements sur toute la région des Hauts de France, notamment dans la Somme. Des événements dans les agences des événements, dans les centres de formation, mais aussi au sein d'entreprises qui sont en train de recruter. Par exemple à Amiens, vous aurez ce mardi une présentation du poste de développeur web. Vous allez avoir des recrutements, de l'acculturation autour des métiers qui peuvent être très différents dans le numérique.

Il y a beaucoup de postes à pourvoir dans ce secteur qui est en forte expansion ?

Il y a 2 000 offres sur les Hauts de France. 100 sur la Somme qui sont présentes et disponibles. Sachant qu'il y a un facteur qui est nouveau, c'est que nous voyons apparaître une délocalisation des entreprises du secteur numérique, qui sont souvent sur les métropoles. On voit aussi que les entreprises vont recruter quelle que soit la région, puisque le télétravail a été fortement mobilisé dans la filière du numérique et un demandeur d'emploi formé qui réside dans la Somme peut parfaitement intéresser une entreprise qui peut être en Ile de France ou n'importe où en France aujourd'hui.

Et quel type de profils peuvent participer à ces ateliers ? Il faut déjà avoir une petite expérience, une petite formation dans le domaine ou bien on peut presque partir de rien ?

Le secteur recherche toujours des profils qui vont avoir une certaine expérience ou certains diplômes entre BAC +2 et BAC +5. Mais c'est un secteur qui est aujourd'hui ouvert à tous profils, même non qualifiés. Donc, vous avez des formations disponibles qui peuvent être courtes ou plus longues en fonction des métiers auxquelles ces formations vont préparer, qui sont disponibles. Donc, si vous êtes curieux, si vous avez un projet de reconversion, si le numérique vous attire ou que vous n'avez juste aucune idée et que vous voulez vous intéresser, vous pouvez vous inscrire sur le site Pôle Emploi Hauts-de-France. Vous aurez le détail des événements qui se déroulent cette semaine et auxquels vous pouvez participer et vous aurez la possibilité de rencontrer des professionnels, de discuter avec des centres de formation ou des conseillers experts.