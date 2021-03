La nouvelle éco : une start-up toulousaine accompagne les séniors pendant la crise sanitaire

La start-up toulousaine "Bonjour séniors" accompagne les personnes âgées et leurs aidants via un site internet qui permet de trouver et de comparer des offres de services et de produits spécifiques. Une activité qui s'est modifiée en raison de la crise sanitaire.

Accompagner les séniors dans leurs problématiques, en particulier durant la crise sanitaire , voilà l'objet du site internet "Bonjour senior", fondé il y a trois ans par une start-up toulousaine, qui emploie 13 personnes. Une start-up confrontée notamment à la crise du Covid-19, qui vient modifier le quotidien de ses utilisateurs,

Des demandes de maintien à domicile en forte augmentation

Comme pour beaucoup d'entreprise, la crise sanitaire a eu un effet sur l'activité de Bonjour senior confirme son fondateur, Marc Waller : "Aujourd'hui on est beaucoup plus sur des problématiques de maintien à domicile. Concrètement, ca peut être sécuriser la salle de bains, qui est le lieu où il y a le plus de chutes (...) La crise sanitaire a eu pour effet de permettre aux seniors de réfléchir vraiment à l'aménagement de leur maison pour y vivre plus longtemps alors qu'avant, c'est vrai que la solution par exemple des établissements spécialisés, des maisons de retraite, s'envisageait plus facilement". Les demandes liées au maintien à domicile représentent aujourd'hui près de 70% de l'activité de Bonjour senior.

La crise sanitaire a chamboulé notre activité

La start-up toulousaine fait face à une demande croissante : le nombre de personnes accompagnées à été multiplié par quatre, si bien que ses effectifs ont doublé en un an. Prochaine piste de développement : proposer un accès et un accompagnement aux subventions auquelles ont droits les séniors : "Les aides de l'État, les aides des caisses de retraite pour financer son maintien à domicile, car cela peut vite coûter cher" détaille Marc Waller.