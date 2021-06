La nouvelle éco : une entreprise ariégeoise propose des tablettes pour adoucir la vie des résidents en Ehpad

Une entreprise ariégeoise veut faciliter la vie des résidents des Ehpad et favoriser "la bientraitance". La société E for IA, qui emploie 25 personnes à Pamiers, en Ariège, développe la solution "E for Link".

"C'est très simple"

Laurent Gaussin, le président de la société assure à France Bleu Occitanie que l'utilisation est très simple : " Il y a une tablette au niveau du chevet ou au niveau de la commode de la chambre. Elle va permettre de faire de la visio, mais aussi des échanges où la famille va pouvoir envoyer des messages, audio ou classiques, lus automatiquement par la tablette, mais aussi d'envoyer des photos d' évènements de la vie quotidienne". Il assure que tous les paramétrages sont adaptés aux résidents par l'établissement, et ce en quelques clics.

Par ailleurs, la tablette permet aussi au personnel de transmettre aux familles des informations sur les soins prodigués au résident, son humeur, son appétit, les activités auxquelles il a participé etc. La famille peut aussi envoyer des informations à l'établissement. La société assure qu'un "partenariat étroit est conclu avec Samsung pour apporter une garantie sécuritaire forte en cas de cyber-attaque".

Voilà à quoi ressemble la solution E for Link - capture d'écran d'une tablette d'un résident d'Ehpad

25 euros par mois

E for IA facture les établissement 25 euros par mois et par résident, certains établissements re-facturent parfois cela aux familles des résidents. Le dispositif a été déployé à La Rochelle, il est en test dans six établissements de la région toulousaine et devrait être finalisé dans la région au mois d'octobre prochain.