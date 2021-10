Nouvelle éco : une usine de chaudronnerie chambérienne participe à la création d'une œuvre d'art

Quand une entreprise de chaudronnerie participe à la réalisation d'une œuvre d'art. Avec ses 75 salariés, l'usine de chaudronnerie SATIL, basée à Chambéry a fabriqué une structure en inox de 32 mètres de hauteur pour Fonderie Paccard, une référence mondiale de cloches d'églises et de carillons. L'œuvre d'art et ses 63 cloches sont à destination de l'université de Tampa en Floride. L'occasion de montrer que la chaudronnerie est aujourd'hui un secteur d'activité "moderne", qui embauche.

Usineurs, chaudronniers, soudeurs, la rémunération est bonne, il y a de l'avenir pour les jeunes - Dominique Evroux, directeur commercial SATIL

Chaudronnier, un métier porteur

SATIL est spécialiste dans l'industrie de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, du nucléaire, mais une partie infime est dédiée aux œuvres d'arts. L'usine chambérienne contribue au moins une fois par an à la réalisation de sculpture. C'est avec ces innovations que le métier peut attirer selon Sébastien Petite, chef d'atelier. " On essaye de communiquer dans les médias et après, on essaie autour de nous de faire connaître le métier. C'est vrai que les gens sont encore arrêtés sur la fabrication des chaudrons. Il y a longtemps qu'on en fait plus. Les œuvres d'art ? Je pense que c'est plus parlant que les pièces industrielles qu'on fabrique. En fait, si on parle à un jeune d'une cuve, ça va forcément moins lui parler qu'une sculpture comme celle-ci. Donc, c'est vrai que je pense que l'on peut attirer plus de jeunes ou moins jeunes avec ce genre de fabrication. "

La sculpture va trôner à l'Université de Tampa en Floride (USA). © Radio France - Louis Fontaine

Il manque 20.000 chaudronniers en France - Dominique Evroux, directeur commercial SATIL

Ouverture au grand public

Pour contempler cette sculpture de plus de 80 tonnes, l'usine ouvre ses portes. Ce mercredi et jeudi, vous pourrez admirer l'œuvre, ses 32 mètres de hauteur et ses 63 cloches avant qu'elle ne soit démontée et acheminée par voie maritime dans sept conteneurs en Floride.