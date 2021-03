Nouvelle éco : Uniqua Limoges, des baskets personnalisées et made in Limousin

Quand on se plonge dans le sous-sol de la maison de Julien Jourdanne, on découvre un véritable atelier pour fabriquer des chaussures. Les semelles et cuirs côtoient les machines. "Dans la famille, nous avons plusieurs générations de cordonniers limougeauds, sourit Julien Jourdanne. J'ai rejoint le mouvement au moment du confinement."

Et depuis les premières ventes en décembre, le succès est au rendez-vous. "J'ai vendu environ 150 paires, j'ai donc déjà rentabilisé mon atelier." Comme le nom de la marque "Uniqua Limoges" l'indique ces chaussures sont personnalisables, uniques. Le client peut choisir les impressions, le type de chaussures.

Aujourd'hui, Colette est venue assister à la création de sa paire commandée. "On voit que c'est du travail !", remarque la retraité. Chez Uniqua Limoges, le client peut participer. "C'est un bon moyen de transmettre le savoir, explique Julien. Si je continue à bien vendre mes chaussures peut-être que je vais faire naître des vocations, et pourquoi pas embaucher quelqu'un de passionné. "

Colette participe à la fabrication de ses chaussures. © Radio France - Thomas Vinclair

Une réaction au "Made in China"

Ce projet tient à cœur à Julien. Lui a travaillé pendant de nombreuses années dans le monde de la basket. "Je suis allé améliorer les filières de productions en Asie. C'est là que j'ai réalisé que l'on perdait notre savoir-faire. J'ai donc créé Uniqua Limoges pour perdurer nos connaissances".

Ce projet fonctionne d'un point de vu économique selon ce créateur. "Dans le secteur de la personnalisation, j'ai bien sûr des coûts de production plus importants que les chaussures fabriquées en Asie. Mais avec la vente directe et les ateliers découvertes, je m'y retrouve." Au final, une paire personnifiée coûte environ 139 eurors. C'est le même prix chez les célèbres marques de basket.

Une basket écolo fabriquée à 80% grâce à des produits du Limousin

Julien Jourdanne s'approvisionne chez des revendeurs de cuirs du coin. "Des usines ont des chutes. Moi je les utilise pour mes chaussures. Cela évite de jeter." Dans la même idée, les semelles sont fabriquées à partir de matériaux de récupération.

Avec la personnalisation, l'artisan espère attirer, plus que des particuliers, des groupes ou encore des collectivités.