Nouvelle eco : UpCycle réinvente le compostage à destination des professionnels comme des particuliers

A l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, focus sur l'entreprise UpCycle, basée entre Paris et Saint-Nom-la-Bretèche, qui propose une nouvelle génération de machines à composter afin de donner une seconde vie à nos déchets organiques.

Comment donner un seconde vie aux déchets de table ? Une question d'actualité puisque c'est l'un des enjeux de la Semaine européenne de la réduction des déchets. De nombreuses entreprises proposent des solutions pour récupérer, trier, recycler tous les restes de nos assiettes afin d'éviter qu'ils ne viennent encombrer nos poubelles. L'une d'elle se trouve entre Paris et Saint-Nom-la-Bretèche dans les Yvelines : UpCycle est spécialisée dans la valorisation des déchets. "Valoriser, ça consiste à trouver un devenir aux déchets. Les déchets organiques ont vocation à retourner au sol. Un arbre, quand il perd ses feuilles, elles tombent à son pied et permettent à l'arbre et même toute la forêt de vivre", explique Grégoire Bleu, son président.

Pour cela, l'entreprise développe une nouvelle machine à composter, à destination des collectivités, des restaurateurs, mais aussi des particuliers, qui peut traiter les déchets de 8 000 habitants, avec une finalité : "quand on produit de grandes quantité de compost en ville, plein de gens vont s'y intéresser. Il y a bien sûr les amateurs de jardinage, mais aussi toute l'agriculture urbaine et puis tous les espaces verts de la ville."