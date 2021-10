Escale en bord de plage : de la bouquinerie itinérante au club de lecture en entreprise

La bouquiniste Anne-Sophie Da Mota a plusieurs cordes à son arc. Elle propose une bouquinerie itinérante, une boutique qui allie vieux livres et créations originales et des clubs de lecture en entreprise.

La bouquiniste Anne-Sophie Da Mota a plusieurs cordes à son arc. Cette ancienne professeure des écoles s'est reconvertie il y a quatre ans. Elle a d'abord sillonné, pendant 3 ans, les routes de la marne avec son "book truck", un camion de livre itinérant.

Désormais, elle passe une grande partie de son temps dans sa boutique, une bouquinerie spécialisée dans les romans, les livres jeunesse et les BD. Elle allie ses deux passions : la couture et les vieux livres. Dans sa boutique entre deux étagères de livres, on peut trouver sa machine à coudre. Grâce à elle, elle confectionne des objets liés aux livres, qu'elle vend dans Escale en bord de page, sa bouquinerie au cœur d'Épernay.

Bientôt des clubs de lecture en entreprise

Anne-Sophie Da Mota a décidé d'innover de nouveau pour cette année 2021. Elle proposera bientôt des clubs de lecture dans les entreprises. Le premier est prévu courant octobre à Reims. "C'est un bon moyen pour les salariés de créer du lien après la période du coronavirus", sourit-elle.