Nouvelle Eco : Vitinova, "en cette période plus que jamais, les domaines ont besoin de communiquer"

"Mon père est venu s'installer sur cette propriété en 48 avec ma mère. Il y avait juste un hectare de vigne..." Filmé dans ses vignes avec les conforts du Larzac en fond, Jean-Claude Benezeth raconte les débuts de "l'épopée vigneronne" de sa famille. C'est le premier épisode d'une série de petits films consacrée au Domaine de la Rouquette et signée Vitinova. Au-delà d'un appui technique aux domaines, cette entreprise née en janvier dernier propose également un conseil en œnotourisme et communication. Une approche innovante.

Du sur mesure

Sans doute est-ce lié aux parcours des deux associés. L'alliance d'un vigneron passé par les Beaux-Arts, Rodolphe Travel et d'une ancienne journaliste culturelle reconvertie dans l'œnotourisme. "C'était l'idée d'associer deux personnalités avec deux expériences différentes, raconte Lucile Carmet. On propose un accompagnement sur toute la partie communication : reportage photo, vidéo, stratégie de communication des réseaux sociaux, relations presse, aide pour les newsletters. C'est du sur mesure en fonction des besoins du vigneron."

Quant au volet œnotourisme, les deux associés ont expérimenté son impact sur la notoriété d'un domaine alors qu'ils travaillaient ensemble à Château Capion à Aniane. Ils ont été parmi les premiers a développer à ce point l'événementiel : concerts en plein air, récital de viole de gambe dans la cave, oursinade... "C'est un peu en stand-by en ce moment, explique Lucile Carmet. Mais il faut quand même préparer la saison qui arrive et qui est repartie très, très rapidement l'été dernier. Donc, il faudra être présent."

Une envie du public

Vitinova donne à voir les coulisses des domaines et raconte leur histoire. "Je pense qu'il y a l'envie du public de savoir aussi comment est fabriqué ce produit qu'on va boire. Un savoir-faire ancestral, mais où chaque domaine a son style". Cette envie, la crise sanitaire ne l'a pas contrariée. "Au contraire, on a été agréablement surpris de l'accueil des vignerons. C'est une période où la communication est encore plus essentielle. Il faut être visible alors qu'on ne peut pas voir le public, on ne peut pas recevoir dans les domaines. Les vignerons sont sur tous les fronts : il faut qu'ils soient à la fois dans leurs vignes, mais aussi chez les cavistes. Ils ne peuvent pas être partout. Nous on est là pour les épauler".