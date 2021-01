Nouvelle éco : "On voulait connaître l'avis des spécialistes", une boutique de porcelaine ouvre à Limoges

Créée en 2008, l'entreprise spécialisée dans la porcelaine "Non sans raison" était jusque là installée au niveau de la zone industrielle de Limoges. Martial Dumas a fait le choix il y a quelques jours d'installer sa boutique en plein cœur de la ville porcelainière. Avant cette entreprise travaillait avec des industriels, architectes, et quelques entreprises. Aujourd'hui, l'objectif est d'être aussi au contact des particuliers limougeauds. "Cette boutique va devenir notre laboratoire, explique Martial Dumas, C'est un très bon moyen de tester nos produits et de connaître l'avis final du client. Ici on va avoir l'avis des spécialistes de la porcelaine si l'on peut dire."

"C'est à nous de reprendre place dans nos villes de province"

Ce choix est aussi guidé par une vraie philosophie : celle de redonner vie au centre-ville. "Je pense que c'est important que les jeunes, comme nous, s'intéressent à leur cité. C'est à nous de reprendre place dans nos villes de province. Aujourd'hui, à Limoges, il y a de moins en moins d'artisans ou de commerces indépendants."

Cette ouverture est une vraie prise de risque à l'heure du couvre-feu et de la crise économique. "C'est vrai que cela peut-être considéré comme une prise de risque mais nous avons fait ce choix et nous espérons que les Limougeauds seront au rendez-vous. Le marché actuellement est une peu compliqué. Mais on a toujours nos grossistes, une clientèle fidèle. Les maisons continuent de se construire et les architectes font toujours appel à nous." Pour découvrir cette nouvelle boutique rendez-vous 5 Impasse d'Isly dans Limoges