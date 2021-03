Nouvelle éco : vous aussi, aidez des "Mamas" à révéler leurs talents culinaires !

La start-up francilienne Meet My Mama a une mission : révéler les talents culinaires de femmes immigrées ou réfugiées, en les aidant à se professionnaliser. Elle veut aller plus loin que son école de formation ou son service traiteur à domicile, via une levée de fonds accessible aux particuliers.

Elles viennent des 4 coins du monde. Des 5 continents, de 60 pays différents. Ces "Mamas" accompagnées par la jeune pousse francilienne qui a choisi de leur rendre hommage jusque dans son nom : "Meet my Mama"._"Une Mama, c'est une femme qui est passionnée par la cuisine, et qui veut vivre de sa passion"_, précise Youssef Oudahmane, un des fondateurs de Meet my Mama, avec Loubna Ksibi et Donia Souad Amamra.

Cette start-up d'innovation sociale se donne, depuis ses débuts, une mission : révéler les talents culinaires de femmes immigrées ou réfugiées, en reconversion professionnelle et les aider à vivre de leur passion pour la cuisine.

La start-up les aide à se professionnaliser et à commercialiser leur savoir-faire. Pour cela, Meet my Mama a développé une école de formation, la Mama Academy. "Elles se professionnalisent, notamment grâce à une formation aux métiers culinaires, chef traiteur, une formation à entrepreneuriat, et une formation avec des cours de français, d'anglais, de développement durable, d'interculturalité, qui vont leur donner des outils pour devenir de véritables ambassadrices de l'alimentation responsable", précise Yousef Oudahman.

Un service traiteur du monde pour entreprises

La jeune pousse francilienne a également développé un service "traiteur du monde", à destination des entreprises. "On leur propose de découvrir toutes les cuisines du monde, des spécialités faites maison, pour les dîners, cocktails, déjeuners", poursuit le cofondateur de Meet my Mama. Avec la crise sanitaire, l'activité a été sérieusement touchée. La jeune entreprise a donc lancé un service d'abonnement et de livraison des repas des Mamas à domicile. A côté de cela, la start-up développe une activité de conseil en innovation alimentaire responsable.

Pour se développer, Meet My Mama souhaite aujourd'hui lever entre 300 000 euros et 500 000 euros auprès des particuliers sur LITA.co. Les particuliers intéressés peuvent investir à partir de 100 euros et bénéficient en retour d'intérêts financiers ou déductions fiscales. "On a décidé d'ouvrir notre capital aux particuliers, parce qu'on estime que la cause des Mamas appartient à tout le monde. C'est aussi une levée de fonds et une ouverture du capital qui sera ouverte aux Mamas elles-mêmes. C'est la possibilité pour elles de devenir investisseurs."