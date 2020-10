La nouvelle éco : dans les Vosges, l'équipementier automobile VT2i bénéficie du plan "France relance"

"On a pas mal souffert pendant la période de confinement avec des constructeurs automobiles à l'arrêt" explique Xavier Grandjean qui constate cependant que la situation s'améliore. Le PDG de VT2i évalue la perte de chiffre d'affaire entre 25 et 30% pour l'exercice 2020, mais parle de rebond et de belles perspectives pour l'année prochaine.

L'équipementier qui emploie une centaine de salariés depuis 2013 à Ramonchamp est lauréat du fonds de soutien à la modernisation de la filière automobile. Concrètement l'entreprise devrait recevoir une aide a l'investissement de l'Etat et de la région à hauteur de 800 000 euros. "C'est presque la moitié des investissements prévus cette année soit 2,2 millions d'euros" se félicite Xavier Grandjean.

L'agent servira à améliorer la compétitivité. Par la recherche et développement, mais aussi l'installation de nouvelles machines à haute cadence robotisées et de contrôles par vision intégrée. "60% de notre production part à l'exportation et nous travaillons en direct avec des partenaires dans le monde entier comme Volvo Daimler GM Renault-Nissan et PSA" souligne encore Xavier Grandjean pour qui la diversification est une carte maîtresse.

