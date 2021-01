Nouvelle étape dans la vaccination anti Covid ce lundi en PACA

Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez prendre rendez vous directement sur le site santé.fr pour être vacciné contre la Covid. Il suffit de choisir son département et sa ville, puis le centre. Vous avez aussi la possibilité d'appeler le 0 800 730 087.

Avant de vous faire piquer, la consultation pré vaccinale est obligatoire. Si vous ne l'avez pas faite, elle est possible directement sur place. Cette nouvelle étape concerne également les résidents des EHPAD mais aussi de tous les lieux de vie spécialisés. Dans certains d'entre eux, elle a démarré depuis une semaine.

Les centres de vaccination déjà pris d’assaut à Marseille

Trois centres de vaccination ouvrent ce lundi à Marseille. Mais inutile de se précipiter pour prendre rendez-vous, parce qu'il n'y a plus de place. Au centre de vaccination de l'hôpital privé Clairval, dans le 9e arrondisement, c'est complet au moins jusqu'à la mi-février. Le centre de vaccination de la mairie de Marseille, à l'hôtel de Ville, a lui aussi été pris d'assaut ces dernier jours... Plus de 1.500 personnes ont obtenu un rendez-vous en appelant le 30 13. Du coup, il n'y a plus de créneau disponibles pour cette semaine et même au delà. C'est pareil au centre gérontologique de Montolivet, dans le 4e arrondissement.

Cela dit, ne perdez pas espoir toute de suite, car d'autres sites de vaccinations marseillais pourraient ouvrir cette semaine. Ils sont répertoriés sur la plateforme santé.fr. Elle doit subir ce lundi une nouvelle mise à jour... A surveiller, donc.