Nouvelle étape du déconfinement dans les restaurants : l'UMIH des Pays de Savoie reste prudente

Ce mercredi marque une nouvelle étape du déconfinement dans les cafés et restaurants. Les salles peuvent rouvrir en demi-jauge, les terrasses retrouvent leur capacité maximale et le couvre-feu passe à 23 heures. Mais pour Sébastien Buet de l'UMIH des Pays de Savoie, la situation reste fragile.

Vers un retour presque à la normale dans les restaurants ? Ce mercredi 9 juin, le couvre-feu est décalé de 21h à 23h. Pour les cafés et restaurants, les terrasses extérieures peuvent exploiter 100% de la capacité, à condition de respecter un effectif de 6 maximum par table. Il est également possible de retourner en salles mais avec une jauge fixée à 50% (avec des tables espacées et avec 6 personnes maximum). Les clients devront remplir une fiche ou flasher un QR code pour indiquer leurs coordonnées afin de retrouver les clients qui seraient cas contacts. Si cette nouvelle phase du déconfinement est saluée par les professionnels, la situation reste précaire estime Sébastien Buet, restaurateur à Evian et vice-président de l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) des Pays de Savoie.

France Bleu - Ce 9 juin est-elle une journée importante pour les restaurateurs ?

Sébastien Buet - Disons que jusqu’à présent la vie était, malgré l’ouverture des terrasses, impossible et complètement inadaptée à notre profession. Maintenant, nous attendons beaucoup de cette réouverture tout en sachant que nous considérons toujours que la fermeture de nos établissements n’était pas justifiée.

Réouverture des salles mais en demi-jauge, est-ce gérable pour vous ?

Ce n’est pas encore de fonctionnement normal et c’est aussi, si j’ose dire, une décision d’énarques. Nous avions déjà des restrictions au niveau des salles compte tenu des distances entre les tables et entre les gens qui nous avaient obligées à diminuer notre capacité. Aujourd’hui, on nous redemande de réduire de 50%. C’est complètement aberrant sachant que c’est une norme que l’on impose dans les restaurants mais qui n’est pas appliquée par d’autres comme, par exemple, la grande distribution.

Difficultés à recruter

Sébastien Buet, comment se portent aujourd'hui les restaurateurs de Savoie et Haute-Savoie ?

Ce n’est pas encore la panacée mais c’est normal. Pour une partie, on espère aller vers de meilleurs jours parce la saison d’été approche. Pour une autre partie, notamment nos collègues en montagne, on sait que la saison d’été est assez courte donc je pense qu’il faudra vraiment faire un bilan au mois d’octobre, on se rendra davantage compte. Et il ne faut pas oublier non plus que, pour l’instant, tout le monde peut encore bénéficier des aides donc cela fausse la problématique. Et puis il faut aussi être conscient que _le retour des clients dans nos établissements n’est pas, pour l’instant, délirant_. Nous espérons que cela va s’améliorer. Il nous manque également la clientèle étrangère et toutes les manifestations liées au tourisme. On reste donc assez prudents. Et puis, nous nous retrouvons avec les problèmes habituels d’embauches. Ils sont exacerbés par la pandémie. De nombreux restaurateurs indiquent ne pas trouver de personnels pour travailler. Cela n’arrange pas nos affaires et sachant que la France bas des records en matière de chômage, nous avons un peu de mal à le concevoir notamment pour des postes qui ne nécessitent pas de qualification particulière.