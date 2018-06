Cavaillon, France

Trois générations se sont succédé ici, avec cette année-là, en plein centre-ville de Cavaillon, la petite imprimerie qu'ouvrent Roger et Marguerite Rimbaud en 1934 : ils en laisseront la direction en 1960 à leur fils Roger qui avec son épouse Monique vont amorcer le virage vers l'imprimerie moderne parce que 10 ans plus tard est installée la première machine offset de la région. Deux couleurs et un format 70 par 100 : l'offset, c'est l'arrivée de rouleaux encreurs à la place de la pierre lithographique.

Une évolution indissociable d'une nécessaire extension qui passe en 1974 par la construction d'un bâtiment de 1500 m2 hors du centre-ville sur la route d’Avignon et à partir de là tout ira très vite : la publication assistée par ordinateur, puis la machine offset cinq couleurs grand format ensuite première machine numérique, tout cela en moins de dix ans.

Nouvelle mutation aujourd’hui, toujours sur le tremplin du numérique, où la survie du support papier passe par la défense de la qualité chez les imprimeurs. Mais si par exemple le papier à lettres tend à disparaître, l’emballage papier ou l'étiquetage continue à progresser.

Aperçu d'une des oeuvres de Thérèse Cigna sur plaque offset recyclée pour une exposition à voir jusqu'à fin juillet - Thérèse Cigna

Exposer des artistes en lien avec le monde de l'imprimerie Copier