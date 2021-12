Nouvelle fermeture des discothèques : "un coup de massue", pour ce patron de boîte de nuit du Loiret

"C'est le coup de massue !", réagit Franck Lemaire, patron de la discothèque "Le 7" à Chaingy, près d'Orléans, après avoir écouté attentivement l'allocution de Jean Castex, après le conseil de défense sanitaire qui s'est tenu ce lundi. Le Premier ministre annonce une fermeture des discothèques pour quatre semaines : "il ne reste que 4000 discothèques en France ! Moi même, j'ai été contrôlé ce week-end par les gendarmes, ils m'ont dit qu'on était les meilleurs élèves, on respecte les protocoles, les masques, le pass, et aujourd'hui on nous ferme encore. Et on nous dit quatre semaines, mais on n'y croit pas trop !"

Le patron de boîte de nuit, qui n'a rouvert son établissement que fin août après plus d'un an de fermeture pour cause de Covid-19, parle d'un "acharnement total, même une honte ! On nous tape dessus alors qu'on a aucune preuve que le virus circule plus dans les discothèques ! Déjà, le port du masque obligatoire nous fait perdre 20% de clients, et là on est dans une des meilleures périodes de l'année : on voulait fêter le 31 décembre, comme on n'avait pas pu le faire l'an dernier. On s'attendait à une jauge, peut-être des contrôles renforcés, mais là, c'est le coup de massue."