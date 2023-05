Nouvelle formule pour Le Dauphiné Libéré, qui passe en format tabloïd, tout en couleur

France Bleu Isère - Vous êtes directeur général du Dauphiné Libéré depuis février 2022. Et depuis un an, vous avez travaillé à l'élaboration d'une nouvelle formule. Et ca y est ! C'est le grand jour, le DL nouvelle formule est là !

Christophe Victor - C'est effectivement une grande transformation puisque nous lançons notre nouvelle formule ce matin, la dernière datait d'il y a 17 ans. C'est un moment un peu historique pour nous. Une nouvelle formule avec un nouveau format, tout en couleur. C'est un format tabloïd, légèrement plus petit que le format des journaux comme Le Parisien ou Libération. Mais c'est un choix qui a été testé avec nos lecteurs et c'est sur ce format-là, un peu plus petit que les autres, que le consensus s'est fait. Ce journal plus petit est plus pratique, plus lisible, il permet de repérer l'info que l'on cherche immédiatement. C'est une nouvelle maquette qui a été faite par Quintin Leeds, ancien directeur artistique de Libération et du Monde. Cela permet en un seul coup d'œil de voir ce qui est important.

L'une des deux rotatives de l'imprimerie du Dauphiné Libéré, à Veurey © Radio France - Véronique Pueyo

Combien avez-vous investi dans cette nouvelle formule ?

Nous avons investi dans notre imprimerie, à Veurey, au siège du journal, notamment dans deux nouvelles tours quadri, qui nous permettent de faire un journal absolument tout en couleur, jusqu'à 80 pages, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne formule. Entre la nouvelle maquette, la campagne de communication que vous allez voir et que vos auditeurs vont voir dans les rues avec ce slogan "Ça bouge dans mon quotidien", c''est un investissement de 1,5 million d'euros pour la partie imprimerie et de l'ordre de 400 000 euros pour le reste.

Je pense que nous avons un journal beaucoup plus beau, plus moderne, plus complet, mais toujours au même prix 1,40 euro et 2 euros le week-end, avec une nouvelle formule week-end, également. Nous avons une belle surprise pour les lecteurs du Dauphiné Libéré, avec l'arrivée de Titeuf, héros de BD imaginé par Zep et publié par Glénat, éditeur grenoblois. Tous les dimanches, les lecteurs pourront découvrir une mini-BD dans le journal qui sera beaucoup plus complet avec une page Idées pour les experts de la région.

Sociologues, philosophes, scientifiques pourront s'exprimer. Il y aura aussi une page consacrée aux livres également, avec les conseils de la rédaction et des libraires de votre région. Et puis un grand dossier enquête de la rédaction très approfondi. Nous mettrons aussi en valeur, en semaine, les jeunes qui font bouger leur territoire le lundi, tous les mercredis nous mettrons l'accent sur les initiatives positives dans les départements et puis tous les jours, il y aura une page éco avec les réussites locales.

Votre objectif est de gagner de nouveaux lecteurs ?

Nous vendons actuellement 160 000 exemplaires, 60 % de nos lecteurs sont des abonnés, la moyenne d'âge est de 52 ans. Notre objectif est de stabiliser nos ventes à l'horizon de deux ans pour progresser ensuite. Et au niveau du Web, nous misons sur une augmentation de l'ordre de 30 à 50 % et une multiplication par deux de notre audience et de notre engagement sur les réseaux sociaux.

Philippe Court (à gauche) responsable de la rédaction Sports du DL et Frédéric Aïli, rédacteur en chef contenu print et web © Radio France - Véronique Pueyo

Le Dauphiné Libéré en quelques chiffres

630 salariés

289 journalistes

1670 correspondants de presse

18 éditions quotidienne

8 départements couverts (Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Vaucluse et la région de Barcelonnette pour les Alpes de Haute-Provence)

