Nouvelle grève au Crédit Agricole de Loire-Atlantique et de Vendée

Après une première journée de grève le 16 mars, les 2.200 salariés du Crédit Agricole de Loire-Atlantique et de Vendée sont de nouveau appelés à stopper le travail ce mardi. La direction prévoit de fermer 29 agences sur les deux départements, essentiellement dans des petites communes.

Pour la deuxième fois en moins d'une mois, les 2.200 salariés du Crédit Agricole de Loire-Atlantique et de Vendée sont appelés à se mettre en grève ce mardi. Comme le 16 mars, les syndicats (la CFDT, le Syndicat national de l'entreprise Crédit Agricole et Sud) dénoncent la fermeture annoncée de 29 agences sur les deux départements et des réductions de jours d'ouverture dans 36 autres (sans suppression de poste).

Des fermetures essentiellement en zone rurale et péri-urbaines, dans des bourgs de 1.000 à 3.000 habitants

Pour l'instant, les syndicats préfèrent ne pas donner les noms des communes qui seront concernées par les fermetures, mais ils annoncent qu'elles se trouvent essentiellement en zone rurale et péri-urbaines, dans des bourgs de 1.000 à 3.000 habitants. Il y en a 15 en Loire-Atlantique et 14 en Vendée. "Ces fermetures, en zone rurale, elles vont pénaliser notre clientèle qui ne pourra pas forcément se déplacer, faire 10 ou 15 kilomètres pour aller dans une agence dans le bourg d'à côté" , explique Philippe Poirel, du Syndicat national de l'entreprise Crédit Agricole.

Quand les clients veulent un conseil, ils préfèrent venir en agence

"Est-ce que ces clients resteront fidèles au Crédit Agricole Atlantique-Vendée, la question se pose. Le pari de la direction est de dire que oui grâce à Internet et au téléphone. Nous, on pense un peu différemment en se disant qu'une partie de la clientèle va rester fidèle, mais une autre ira peut-être chez la concurrence", poursuit Philippe Poirel. Et ce qui lui fait dire ça, ce sont les pratiques des clients des banques en ligne : "il y a un moment où le face à face est toujours nécessaire. Si on regarde les banques en ligne, ce ne sont pas forcément les même services que dans nos agences qui sont utilisés. Ce sont des services de carte, de paiement... Mais quand les clients ont besoin d'un conseil, ils reviennent en agence".

Les agences voient passer beaucoup moins de clients

Des agences qui voient passer beaucoup moins de clients qu'avant avec le développement des services sur internet, ça Philippe Poirel le reconnait. C'est d'ailleurs l'un des arguments de la direction pour justifier ces 29 fermetures, ce qui représente tout de même 15% de la totalité des agences sur les deux départements. L'explication est la même pour réduire les jours d'ouvertures de 36 autres agences, "qui ne seront plus ouvertes qu'un jour sur deux", annonce Philippe Poirel. "L'autre argument de la direction, c'est de dire qu'il vaut mieux fermer certains points de vente pour dynamiser d'autres points de vente".

Des journées plus longues, ça veut dire des frais de garde d'enfants importants et des conséquences sur la vie de famille

L'autre volet de la réorganisation à venir au Crédit agricole, ce sont des journées plus longues pour les agents. "Ça c'est un très gros problème pour les salariés. À l'heure actuelle, ils sortent majoritairement du travail à partir de 18h20. Et la direction veut maintenant mettre en place des horaires de travail jusqu'à 19h05 ! Dans toutes les agences et pour tous les métiers." Et ça, les salariés ne l'acceptent pas, surtout ceux qui ont des enfants à aller chercher. "Beaucoup de nos salariés sont assez jeunes, ils ont des enfants", explique Philippe Poirel. "Et ça va leur coûter cher de les faire garder, plusieurs centaines d'euros pas moi. Les seules solutions de la direction, ce sont des chèques emploi service universel pour payer les nounous ou alors de prendre des RTT, des congés pour pouvoir partir un peu plus tôt !".

Lors de la première journée de mobilisation, 700 des 2.200 salariés du Crédit Agricole de loire-Atlantique et de Vendée avaient stoppé le travail selon les chiffres du Sneca.