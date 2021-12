Nouvelle grève nationale des animateurs : pas de cantine et d'accueil périscolaire à La Rochelle

Après la grève des animateurs scolaires du vendredi 19 novembre dernier, un nouveau mouvement est annoncé pour les 14 et 15 décembre. Il n'y aura pas de cantine et pas d'accueil périscolaire ces jours là annonce la ville de La Rochelle.

Les enfants seront privés de cantine et d'accueil périscolaire les 14 et 15 décembre en raison d'un mouvement de grève des animateurs , annonce la ville de La Rochelle. Une journée de grève avait déjà eu lieu le 19 novembre dernier. Ca concerne 4000 enfants sur la ville.

les restaurants scolaires et les pauses méridiennes seront fermés et aucun enfant ne sera accueilli durant deux jours . Sur son site internet la ville engage tous les parents à venir impérativement récupérer leurs enfants à midi et à les ramener à 13h35. Les accueils périscolaires municipaux seront également fermés et les enfants ne pourront pas être accueillis avant 8h35 et après16h30. Enfin la ville de La Rochelle précise qu'aucun enfant ne pourra être accueilli le mercredi 15 décembre dans les centres de loisirs municipaux.

Les animateurs réclament une meilleur reconnaissance de la profession et de meilleurs conditions de travail.