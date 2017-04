Chômage : nouvelle hausse au mois de mars en Auvergne

Pour les derniers chiffres du quinquennat de François Hollande, le chômage enregistre une nouvelle augmentation de 1,3%. En Auvergne, les statistiques suivent la tendance nationale.

Après la légère baisse de février, le chômage a connu une forte hausse au mois de mars, avec 43.700 demandeurs d'emploi sans activité supplémentaires (+1,3%), s'établissant à 3,51 millions en métropole, a annoncé ce mercredi le ministère du Travail.

En Auvergne, les chiffres sont aussi à la hausse. Le chômage augmente de 1,6% par rapport à février. Le nombre de chômeurs en catégorie A s'élevait à 63.060 en mars 2017. Ce nombre augmente de 1,6% sur un mois.

Forte hausse dans l'Allier

Dans le Puy-de-Dôme, le chômage a augmenté de 1,6% au mois de mars. Sur un an, il diminue de 1,6%.

L'Allier est le département auvergnat le plus touché. En un mois, il a augmenté de 2,6 % avec 17.800 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. En Haute-Loire, le chômage a augmenté de 0,6% par rapport au mois de février. Sur un an, il baisse de 5%. Enfin dans le Cantal, 4.610 demandeurs d'emploi étaient inscrits à Pôle emploi au mois de mars soit une légère hausse de 0,2%. Sur un an, le chômage a baissé de 5,1%.

Demandeurs d'emploi par département - @ Pôle Emploi

Des chiffres qui inquiètent les premiers intéressés. Ce mercredi matin, comme chaque matin, de nombreux demandeurs d'emploi se sont rendus à leur agence Pôle emploi rue du Pré la Reine à Clermont-Ferrand. L'occasion de leur demander ce qu'ils pensaient des mesures annoncées par les deux candidats à l'élection présidentielle, ce qu'ils souhaitaient.

A 56 ans, j'ai l'impression que la société ne veut plus de moi " Jean-Paul, demandeur d'emploi

Beaucoup disent être déçus par le quinquennat de François Hollande. Il avait pourtant promis d'inverser la courbe du chômage. Jean-Paul a 56 ans. Cela fait plusieurs mois qu'il cherche un travail dans la livraison mais il a l'impression que son âge est devenu un réel handicap : "c'est très compliqué de trouver un emploi aujourd'hui. En 2002 j'ai voté Hollande et je suis déçu car rien n'a changé. J'attends du prochain Président qu'il fasse quelque chose pour nous les séniors qui voulons travailler."