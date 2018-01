En Corse, en décembre comme en novembre, le chômage a poursuivi sa progression. L'île compte désormais plus de 18000 personnes sans aucune activité. + 2 % sur l'ensemble de l'année 2017. Des chiffres d'autant plus inquiétants que les indicateurs économiques seraient au vert.

Corse, France

Malgré une saison touristique jugée excellente par les professionnels, malgré l'implantation de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de surface commerciale, principalement dans la région ajaccienne (Auchan-Atrium, Leroy Merlin...), le nombre de demandeurs d'emploi dans l'île est toujours à la hausse. Si l'on prend en compte les personnes de catégorie A, à savoir sans aucune activité, la progression est de près de 3 % sur les trois derniers mois de 2017. Et de 2 % sur l'année, alors que ce chiffre est à la baisse sur le continent (- 0,5 %).

Au total, en Corse, 18 170 personnes n'ont aucune activité.

Même tendance concernant le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C).+ 3, 9 % sur un an (23 100 personnes) contre + 2,7 % ailleurs. L'évolution est quasiment la même dans les deux départements.

Des chiffres qui posent clairement la question du modèle de développement à privilégier pour la Corse.