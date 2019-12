Nouvelle journée de grève : à quoi s'attendre dans les transports en Gironde ce lundi ?

Bordeaux, France

La direction de la SNCF prévoit pour lundi matin 4 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine mais plusieurs de ces trains seront remplacés par des autocars. 7 allers-retours entre Bordeaux et Arcachon, 6 pour Langon et 2 seulement pour Sarlat.

Côté grande vitesse le trafic est également limité avec 1 TGV sur 3 en moyenne. Seulement 5,5 allers-retours entre Paris et Bordeaux par exemple. Si vous aviez prévu d'inaugurer la nouvelle ligne TGV directe entre Arcachon et Montparnasse ce lundi matin, n'y pensez plus, le train est supprimé.

En revanche TBM annonce que toutes les lignes du tramway bordelais fonctionneront. Seuls soucis côté transport en commun de l'agglomération : des perturbations sont à prévoir sur les lignes de bus 32 et 90.

Attention aussi aux bouchons sur les routes. Les transporteurs routiers ont prévu de se mobiliser ce lundi matin autour de Bordeaux. Belle pagaille en perspective et demain ça sera sans doute pire !