Nouvelle journée de grève, certains bars sur le tracé de la manifestation vont de nouveau faire le plein

La grève n'est pas bonne pour les affaires de certains commerces, on peut en revanche dire le contraire pour les cafés et bars qui se trouvent sur le tracé de la manifestation contre la réforme des retraites.

Ce jeudi 16 février, la cinquième journée de mobilisation ne fera surement pas exception. Le cortège partira de Saint-Cyprien à 10h, direction Compans et Jean Jaurès. "Le Bar", place Belfort à Toulouse, à quelques mètres du métro Jean Jaurès est idéalement placé pour les manifestants assoiffés après plusieurs kilomètres de marche.

"C'est bon pour le business"

"On a 300 personnes en moyenne les jours de manifestation, ça fait 30 à 40% de fréquentation en plus, constate Marino Giuseppe, le patron. On vend beaucoup de bière, les gens restent dehors debout." Un afflux qui arrange bien ce gérant en plein hiver, saison plus difficile pour lui, "c'est bon pour le business", avoue-t-il.

Marino Giuseppe a déjà connu une telle fréquentation, pendant le mouvement des gilets jaunes, mais "c'est assez différent cette fois, décrit-il, beaucoup plus calme, sans gaz lacrymogènes, c'est plus festif."

S'il y a autant de monde les jours de manifestation, la localisation géographique n'est pas la seule raison pour le patron de bar*. "On a un bar plus permissif, les gens discutent de tout. Il y a des anarchistes, des bobos, des voisins avec les enfants.* C'est un vrai bistrot*, comme il n'y en a plus malheureusement."*