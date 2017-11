Nouvelle journée de grève et de manifestations ce jeudi, quelques perturbations à prévoir dans les transports

La CGT, FO, la FSU, l'Unef, l'UNL et la Fidl organisent ensemble, ce jeudi, une nouvelle journée de grève et de manifestations contre les réformes du gouvernement, qu'ils estiment trop libérales. Quelques perturbations sont à prévoir sur le trafic des trains et des avions.

CGT et FO organisent côte à côte, avec d'autres syndicats, une journée de mobilisation ce jeudi contre les réformes "libérales" du gouvernement. C'est la première fois que la CGT et FO manifestent ensemble depuis le début du quinquennat. Le mot d'ordre de cette journée de grèves et de manifestations, également à l'appel de Solidaires, de la FSU et d'organisations de jeunesse (Unef, UNL, Fidl), est large, visant les salariés du privé et du public. Mais la division syndicale reste de mise. Si la CFDT et la CFE-CGC critiquent les ordonnances et les mesures d'économies dans la fonction publique, elles n'ont pas rejoint l'appel, malgré les demandes insistantes d'une partie des militants.

à lire aussi Six syndicats appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestations le 16 novembre

Peu de perturbations annoncées sur les rails et dans les airs

Dans les gares comme les aéroports, le trafic devrait être quasi normal. La SNCF anticipe seulement de légères perturbations sur les réseaux TER et Intercités, où 80% des trains devraient rouler. Le trafic devrait être "normal" sur le réseau TGV et Transilien (Ile-de-France), a rapporté une porte-parole de la SNCF. De son côté, la RATP prévoitune journée "normale" sur l'ensemble des réseaux (métro, RER, bus, tramway). Dans le ciel, "quelques perturbations sont à prévoir", selon l'Aviation civile. La DGAC n'a cependant pas demandé aux compagnies d'annulations préventives.

La réforme du Code du travail cristallise la colère

Le mot d'ordre de cette journée de mobilisation est large, mais l'opposition à la réforme du Code du travail reste au centre des oppositions. Pour l'exécutif, la page des ordonnances est tournée, même si le projet de loi de ratification doit encore être débattu à l'Assemblée nationale du 21 au 24 novembre, avant un vote le 28. La semaine dernière, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a une fois de plus défendu une réforme qui va "protéger les salariés" et _"libérer les capacités d'initiative des entreprises". U_ne vision que ne partagent pas les syndicats qui ont, au contraire, alerté les députés des "dangers" de cette réforme.

Lycéens et étudiants contre la réforme de l'entrée à l'université

En outre, plusieurs organisations lycéennes, étudiantes ou enseignantes (Unef, Snesup-FSU, UNL) ont appelé à manifester ce jeudi pour contester le projet de loi redéfinissant les modalités d'entrée à l'université. Ce texte, qui doit être présenté la semaine prochaine en conseil des ministres, menace "le libre accès à l'enseignement supérieur", selon elles.

La première mobilisation contre les ordonnances avait réuni dans toute la France le 12 septembre entre 500.000 (selon les syndicats) et 223.000 personnes (police), puis le mouvement s'est nettement essoufflé au cours des deux journées de mobilisation suivantes.