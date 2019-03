Nouvelle journée de grève et de manifestations intersyndicale en Drôme Ardèche

Drôme, France

Les syndicats appellent à descendre dans la rue une nouvelle fois ce mardi, pour défendre les services publics et le pouvoir d'achat. La CGT, FO, FSU et Solidaires organisent 7 rassemblements en Drôme Ardèche : à 10H30, à Privas et au Teil ; 14h à Aubenas, Tournon, Valence (départ devant le siège du Medef à Guilherand-Granges) et Montélimar ; 14h30 à Annonay.

Perturbations dans les écoles

La grève va perturber certains services, les écoles notamment. A Montélimar par exemple, 60% des instituteurs sont en grève : il n'y aura pas cours à l'élémentaire Sarda et Grangeneuve, entre autre. A Privas, la maternelle René Cassin est fermée. A Romans, 100% de grévistes sont annoncés sur l'école élémentaires La Pierrotte et la maternelle la République par exemple.

Un service minimum d'accueil est mis en place pour les enfants. Les cantines peuvent aussi impactées.

Dans les transports, des bus sont supprimés sur le réseau Citea sur le bassin valentinois. Le service est assuré à 80% minimum d'après la direction. A la SNCF, pas de perturbation annoncée sur les TGV Sud Est ni sur les Intercités. Des TER Gap - Die -Valence en revanche pourraient être remplacés par des cars.

La dernière mobilisation syndicale date d'il y a un mois et demi, le 5 février. Le plus gros cortège, à Valence, avait réuni 1200 personnes selon la police, 5000 selon la CGT.