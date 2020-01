Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites en Nord-Isère

Après les 5, 10 et 17 décembre; ce jeudi 9 janvier est la 4e grande journée nationale d'actions contre la réforme des retraites. En Nord-Isère, il y a eu des cortèges à Bourgoin-Jallieu, Roussillon, Vienne et La Tour-du-Pin.

Bourgoin-Jallieu, France

A Bourgoin-Jallieu, ce jeudi, on a pu voir beaucoup d'enseignants et professionnels de santés, des fonctionnaires territoriaux, quelques pompiers, artisans, secrétaires, etc. Des retraités aussi, inquiets pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Et pour la première fois, une vingtaine d'avocats du barreau, des professionnels engagés dans une semaine de grève et venus pour s'opposer à la disparition de leur régime autonome.

Une manifestation sous le soleil et dans le calme. D'après notre comptage, il y avait environ 1.500 personnes. Nous en avions recensé 2.500 début décembre, lors de la 1ère journée d'actions.

En Nord-Isère, Bourgoin-Jallieu ne fut pas la seule commune où était organisée une manifestation. Il y a aussi un cortège le matin à Roussillon et 2 autres l'après-midi à La Tour-du-Pin et Vienne.

D'autres actions prévues vendredi et samedi

L'intersyndicale CGT/FO/FSU/SOLIDAIRES/GILETS JAUNES/PAS a prévu de prolonger ces actions. En principe, ce vendredi devraient avoir lieu des opérations de tractage près de certaines entreprises et services.

Samedi, un rassemblement est prévu le matin à La Tour-du-Pin au niveau du rond-point occupé par les gilets jaunes. En fin d'après-midi, une retraite aux flambeaux est programmée dans les rues du centre-ville avec un départ à 17h30 du pont Saint-Michel pour se terminer salle polyvalente, où est organisée la cérémonie des vœux du maire.

Les avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu étaient pour la première fois présents. © Radio France - Céline Loizeau

La Une d'un magazine bien connu revisitée par des enseignants. © Radio France - Céline Loizeau